La semaine dernière, l'ASSE recevait l'Olympique de Marseille pour le compte de la 14e journée de ligue 1. Contrairement à la semaine dernière, après la déroute rennaise (0-5), le service communication du club nous offre une vidéo des coulisses de la préparation de la semaine avec des images exclusives du groupe. Voici celui de préparation de la rencontre contre les joueurs de Roberto De Zerbi.

Un match à oublier pour l'ASSE

Le match commence avec une opposition de style entre deux équipes qui proposent un football opposé. Davantage dans la possession, les marseillais monopolisent le ballon aux stéphanois. Néanmoins, les Verts s'offrent la première situation dès la troisième minute de jeu. Trouvé en profondeur, le danger numéro 1 stéphanois Zuriko Davitashvili percute, repique à l'intérieur et frappe. Sa tentative force le gardien des visiteurs à une belle parade. Cela sera la seule et unique occasion dans ce match très fades des stéphanois.

L'Olympique de Marseille va accélérer et monopoliser le ballon à l'ASSE. D'ailleurs, après 20 minutes de jeu, la possession de balle est de 80% en faveur des olympiens contre 20% pour les stéphanois. Une statistique effrayante mais bien réelle. Et, c'est donc logiquement que les coéquipiers de Neal Maupay vont offrir le score. L'ancien stéphanois trouve dans la surface d'une déviation astucieuse l'international français Adrien Rabiot. Ce dernier contrôle de la poitrine et fusille Gautier Larsonneur qui ne peut rien. 1-0 pour les sudistes. C'est le score à la mi-temps malgré une domination indiscutable des marseillais.

En seconde période, les oranges baissent le pied. Les stéphanois sont moins dépassés que durant la première mi-temps mais ne se créent aucunes véritables occasions. Sur une situation anodine, Mason Greenwood est déséquilibré dans la surface par Léo Pétrot. Penalty, le 8e en 14 matchs contre l'ASSE. L'anglais se charge de convertir l'opportunité et doit s'y reprendre à deux fois pour marquer. 2-0 pour l'OM ! C'est le score final d'un match sans relief pour les Verts.

Les coulisses de la rencontre