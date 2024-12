Comme chaque semaine, le Sainté Night Club est revenu sur la dernière rencontre des Verts. Une défaite de l'ASSE face à l'OM qui fait mal. Nos chroniqueurs se sont longuement exprimés. Extraits.

Alexandre (Peuple Vert) : "Olivier Dall'Oglio (ASSE) se plaint de l'arbitrage… Je ne l'ai pas entendu à Rennes où il y a au moins un pénalty sur deux situations. On prend huit penalties depuis le début de saison, mais quand tu défends dans ta surface de réparation en permanence. Il ne faut pas espérer qqu'on subisse moins de pénalty. On accepte de subir ! Face à l'OM, on a mis en place un système qui était fait pour subir. À partir de là, il ne faut pas se plaindre ! On doit faire 300 passes. Le reste, ce sont des dégagements sur les Marseillais. Un attaque-défense, un match suisse, comme on appelait ça dans la cour d'école.

Il ne faut pas se leurrer en deuxième mi-temps, si on existe un peu plus, c'est parce que Marseille commence à lever le pied. On ne peut compter que sur la fragilité et la faiblesse de l'adversaire pour faire quelque chose. Rappelons-nous que contre Montpellier, ce n'était pas flamboyant. Je rappelle où est Montpellier aujourd'hui. Olivier Dall'Oglio s'est complètement trompé sur son dispositif à cinq défenseurs. Il a voulu sécuriser. Il a eu peur de la branlée. Devant 35 000 personnes, ça ne se fait pas d'en prendre 5, 6 ou 8. On en a pris 2. J'ai limite l'impression qu'il a soufflé, se disant qu'on n'en a pris que 2. ODO manque de lucidité et ne fait pas les bons choix. Et ça se voit, il sécurise à bloc. Pour moi, il faut vite changer !"

Les affaires courantes de l'ASSE

Joss Randall : "Olivier Dall'Oglio ? Il a tout raté. Il rate son approche tactique. Il rate son projet de jeu. Il rate son attitude. On a un coach dont l'objectif est de perdre avec le moins gros écart possible. Alors déjà ça me pose un problème quand t'es chez toi, qu'il y a un stade plein, tu ne peux pas aborder le match comme ça. Olivier Dall'Oglio est dans une histoire qui n'est plus la nôtre aujourd'hui. Il sait qu'il va dégager au plus tard dans six mois. S'il veut conserver un CV qui tienne la route, il faudrait quand même fermer les vannes.

À aucun moment, je pense qu'ODO a essayé de le jouer pour le gagner. À aucun moment. Il nous sort une compo avec un système de jeu qui parle : cinq défenseurs. Quatre milieux. Vu du stade, c'était super net. C'était 5 et 4. Olivier Dall'Oglio introduit un Cornud qu'on n'a pas vu depuis des lustres. Il décale un Pétrot qui n'a plus du tout de repère dans ce poste d'Axial. Et il nous sort ça contre Marseille. Il se trompe au début et il se trompe globalement dans l'approche du match. Et il se trompe même après,

Je pense qu'il est content de 2-0. On a pris 5 à Rennes. On n'a pris que 2 contre Marseille. Je ne dédouane absolument pas les joueurs de leur attitude, mais quand tu abordes un match comme ça, ton match est perdu d'avance. Olivier Dall'Oglio gère les affaires courantes jusqu'à ce qu'on lui montre la sortie."