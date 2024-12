Depuis son rachat par Kilmer Sports Ventures en juin 2024, l’ASSE traverse une période mouvementée. Alors que l’euphorie du retour en Ligue 1 semblait annoncer une nouvelle ère prometteuse, les choix de communication de la nouvelle direction suscitent aujourd’hui des interrogations, laissant Olivier Dall’Oglio bien seul face à la tourmente.

Un début prometteur… en apparence ?

À son arrivée, Ivan Gazidis, nouveau président de l’ASSE, a su séduire. Fort de son expérience à Arsenal et au Milan AC, sa réputation le précédait. Dès sa première visite, il a marqué les esprits, rassurant les salariés et promettant de redorer le blason du club. Sa première prise de parole publique, gérée avec soin par l’agence Havas, a laissé entrevoir une ambition claire dans les colonnes du Progrès : rendre l’ASSE compétitive tout en respectant son identité.

Lors de ses rares apparitions, Gazidis s’est voulu confiant. En juin, il affichait un optimisme mesuré : "Nous avons beaucoup de travail, mais je suis enthousiaste à l'idée de ramener l'ASSE au sommet." En août, il évoquait un projet durable basé sur le recrutement de jeunes talents et de joueurs capables de s’adapter rapidement. Cependant, ces interventions restent ponctuelles, et leur impact semble s’estomper avec le temps.

Une direction en retrait à l'ASSE ?

Depuis le début de la saison, la discrétion de la direction stéphanoise peut interpeller. Hormis quelques déclarations ciblées, notamment dans L’Équipe en aout et sur des médias plus discrets et internationaux comme l'Excellent Leadership Podcast, Ivan Gazidis et ses collaborateurs, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, brillent par leur silence. Ni conférence de presse estivale, ni présentation officielle des recrues, et un silence quasi-total de Loïc Perrin, pourtant directeur sportif de l'ASSE.

Olivier Dall’Oglio isolé face à la tempête

Dans ce contexte, c’est Olivier Dall’Oglio qui se retrouve en première ligne pour répondre aux critiques. Le coach, confronté à des résultats décevants et à des prestations inquiétantes, doit composer avec un effectif inexpérimenté qui ne répond pas aux attentes, sans le soutien visible de ses dirigeants. Dans ce contexte, la stratégie de retrait de la direction interroge. Absence de solidarité envers le technicien cévenol ? Volonté de ne pas s'exprimer ? Présent ce dimanche à Geoffroy-Guichard, Ivan Gazidis est en contact régulier avec les membres de l'ASSE. Huss Fahmy gère les opérations courante depuis le Forez. Si on refuse tout état de panique du côté de la direction stéphanoise, la communication extérieure se veut absente ou presque.