Le week-end dernier, les U19 de l’ASSE affrontaient le Toulouse FC en championnat. Ils se devaient de réagir après une défaite face à Ajaccio (0-1), lors de la première journée. Ci-dessous, retrouvez le résumé de la rencontre et le doublé de Nadir El Jamali en vidéo.

Un premier succès cette saison

Dans une rencontre entre deux très bons centres de formations français, l’ASSE a pu se mesurer à un client. Avec une équipe plus conforme à ce que seront les U19 cette saison (contrairement à la semaine dernière), les Verts ont été très séduisants contre les Pitchouns. Ils ont tout d’abord ouvert le score par l’intermédiaire de Nadir El Jamali. Le milieu offensif stéphanois ouvre donc son compteur but juste avant la mi-temps (39ᵉ). Toulouse va également écoper d’un carton rouge. En effet, le numéro 7 Raphaël Gaudel va laisser ses coéquipiers en infériorité numérique pour tout le second acte.

Dans ce scénario quasi parfait pour l’ASSE, Nadir El Jamali va s’offrir un doublé. Il inscrit son but au retour des vestiaires (47ᵉ). Le score n’évoluera plus malgré les nombreux changements de part et d’autres. L’ASSE rentre de son premier déplacement de la saison avec les 3 points et passe devant son adversaire du jour. Les pitchouns l’avaient emporté 3-1 à Rodez en ouverture de ce championnat.

Lors de la prochaine journée, les joueurs de Frédéric Dugand recevront leurs homologues de l’OM. Une belle affiche qui se jouera le samedi 7 septembre à 13h. L’occasion pour les Stéphanois de basculer du bon côté en enchaînant avec une seconde victoire. Un déplacement à Nice les attendra ensuite.

Le doublé de Nadir El Jamali avec les U19 de l’ASSE