Le mercato est terminé en France depuis le 30 août dernier. Pourtant, plusieurs mouvements sont encore à signaler entre clubs. Rien de nouveau chez les Verts, mais ailleurs, un ancien de l’ASSE vient de signer chez l’ennemi juré.

Formé du côté du FC Nantes, où il a évolué entre 2008 et 2015 de la préformation au monde professionnel, Jordan Veretout découvre la Ligue 2 le 13 mai 2011, avec une entrée de 3 petits minutes face à Sedan (défaite 3-1). Auteur d’une bonne intersaison, le milieu Français s’installe dans le 11 nantais dès la saison suivante. 40 matches sur la saison 2011-2012 pour six buts et cinq passes décisives. 34 matches sur la saison 2012-2013 pour un but et six passes décisives. Joueur aguerri de Ligue 2, Jordan Veretout monte en Ligue 1 avec les canaris, où il reste un élément fort du FC Nantes (27 matches, un but et cinq passes décisives).

Un prêt réussi avec l’ASSE

La saison 2014-2015 sera celle de l’explosion pour le milieu de terrain qui dispute 36 matches de Ligue 1 pour 7 buts et 7 passes décisives. Des bonnes performances qui poussent Aston Villa à poser 10 millions d’euros sur le joueur, qui découvre la Premier League la saison suivante. Après une saison plutôt mitigée (29 matches, 5 passes décisives), Jordan Veretout est prêté du côté de l’ASSE pour la saison 2016-2017. Dans une saison historique pour les Verts, avec un 16ème de finale d’Europa League face à Manchester United, le milieu s’impose et débute 41 matches sur les 43 possibles, pour 4 buts et 5 passes décisives.

Encore une fois, le joueur intéresse et la Fiorentina n’hésite pas à débourser 7 millions d’euros pour le recruter une fois son retour de prêt. En Italie, Jordan Veretout s’éclate et est même recruté par l’AS Roma à l’été 2019, avec qui il remportera la Ligue Europa Conférence (2022). 167 matches en Italie, 33 buts et 13 passes décisives. Jamais le milieu français n’aura été aussi décisif. Des performances qui lui permettront même de goûter à l’équipe de France, avec 6 sélections (dont la Coupe du Monde 2022) et un trophée avec la victoire en Ligue des Nations 2021.

L’OM puis l’OL

Après son passage à Rome, Jordan Veretout s’engage avec l’OM en 2022 contre 12 millions d’euros. Joueur majeur de l’effectif marseillais pendant deux saisons (94 matches pour 10 buts et 10 passes décisives), l’ancien Stéphanois est mis de côté cet été. Prié de quitter le club, il fait partie des cinq joueurs s’entraînant à l’écart du groupe professionnel. Finalement, ce mercredi 4 septembre, Jordan Veretout s’est engagé avec l’OL, ennemi juré de l’ASSE.

Le milieu a signé un contrat de deux ans contre un chèque de 4 millions d’euros, plus 3 millions de bonus et un pourcentage à la revente de 25 %. Dans son communiqué, l’OL s’est d’ailleurs bien privé de mentionner le passage chez les Verts de Jordan Veretout. « Après cinq saisons passées au FC Nantes, Jordan Veretout rejoint Aston Villa en 2015. Sa carrière prend une nouvelle dimension, deux ans plus tard, en rejoignant l’Italie avec comme première étape la Fiorentina où il dispute 75 matchs de Serie A. Ses performances attirent l’attention de l’AS Roma, qu’il rejoint en 2019. Durant ses trois saisons à Rome, il s’impose comme un élément clé, avec 131 matchs à son actif, et remporte la Conference League en 2022. ».

Un transfert regrettable pour l’ASSE qui retrouvera son ancien joueur dans le Derby cette saison. Premier acte le 10 novembre à Lyon, match retour à Geoffroy-Guichard le 20 avril 2025 !