Après l’humiliation des professionnels à Nice vendredi soir (8-0), les différentes équipes de la Formation étaient sur le pont. Retour en images sur les buts des U19 Nationaux et de l’équipe réserve.

Carton pour les U19 de l’ASSE

Opposés à Rodez dimanche, les U19 de Frédéric Dugand avaient à cœur de continuer de faire tourner le compteur points. Grâce à des réalisations signées Eymard, Ben Tiba, Hornech, Mimoun, Guerroudj et Gadegbeku, les jeunes Verts se sont imposés 6-1. Ci-dessous, retrouvez les six buts stéphanois en images.

Le XI de l’ASSE contre Rodez : Derache – Ben Rahem, Camara, Boukadida, Hornech – Gadegbeku, Eymard, El Jamali – Meité, Mimoun, Ben Tiba.

La réserve dans le dur

L’équipe réserve coachée par Razik Nedder vit un début de saison compliqué d’un point de vue comptable. Les jeunes Verts, accompagnés d’Igor Miladinovic, se sont encore inclinés le week-end dernier, cette fois-ci face à Thonon (4-2, buts en images ci-dessous). Avec un petit point en 4 rencontres, la N3 devra réagir face à l’OL à domicile, dans un derby qui s’annonce passionnant.

Le XI de l’ASSE contre Thonon : Touré – Makhloufi, Kinunga, Nzuzi, Dieye – Cateland, Sahraoui, Miladinovic – Agésilas, Mayilla, Aiki.

La réaction de Nedder : « C’est dur ce soir… C’est un match qu’il faut voir pour analyser. Quand on voit le résultat, on se dit qu’on est loin du compte alors que dans le contenu, ce n’est pas du tout le cas. On est lucide et il faut gagner les matchs. Construire des joueurs avec la culture de la gagne de bien jouer, ça ne suffit pas. Il faut être tranchant et décisif. On a un scénario catastrophique, coup franc incroyable au bout de 5 minutes dans un match qu’on maîtrise. 25ᵉ minute, seconde fois qu’ils viennent chez nous et on prend un but incroyable de 30m. Et sur un contre, on prend un 3ᵉ but.

3/0 a la mi-temps beaucoup d’équipes se seraient écroulé. On les a secoués à la mi-temps. L’ordre était que tout le monde relève la tête et qu’on fasse tout pour renverser le match. C’est qu’on était à deux doigts de faire. On a fait une grosse seconde à sens unique. Ensuite, on revient à 3/2 et méritons d’égaliser, on se fait sanctionner sur leur seule frappe en seconde mi-temps sur une erreur individuelle. »

81’ : Après un festival d’Aiki sur le côté gauche, Djylian N’Guessan réduit l’écart (3-1). #N3 pic.twitter.com/E6wEXdZ2Tn — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) September 21, 2024