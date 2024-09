Après avoir remporté leur premier match face à Lille, les stéphanois n’ont pas vu le jour contre Nice. Une défaite 8-0 qui plonge l’ASSE dans une crise. Les Verts savent qu’ils vont rapidement devoir se relever. Cela passera peut-être par des points pris ce dimanche du côté de Nantes. Olivier Dall’Oglio devra composer avec un effectif au sein duquel plusieurs joueurs sont sous la menace d’une suspension.

Un nombre de fautes commises trop importantes

79, c’est le nombre de fautes commises par l’ASSE depuis le début de la saison. Une moyenne de 15,8 par matchs. Le plus haut total de Ligue 1. Le match face à Nice est dans la moyenne basse, puisque l’ASSE « n’en a commis que 13 ». Cela montre probablement le manque d’agressivité des stéphanois qui ont été débordés dans tous les compartiments du jeu. Il faut dire que la rencontre face à Brest augmente largement la moyenne stéphanoise. Lors de cette rencontre, 28 fautes avaient été commises par les Verts. Malgré le fait qu’ils aient commis le plus de fautes dans ce championnat, les Verts sont loin d’être l’équipe qui prend le plus de cartons en Ligue 1. Avec 11 cartons jaunes, ils sont 4 ème mais à égalité avec cinq clubs (Angers, Auxerre, Brest, Le Havre, Rennes).

Parmi les 11 cartons jaunes reçus depuis le début de saison, six d’entre eux ont été le fait de trois joueurs. Le jeune Marwann Nzuzi lancé dans le grand bain à Monaco et contre le Havre du fait de l’absence d’Yvann Maçon sur le rocher et de l’absence de latéral gauche contre le HAC, en a reçu deux en autant de rencontres. Mathieu Cafaro, lui, en a récolté deux coups sur coup contre le Havre et à Brest. Enfin, la recrue Pierre Cornud a été sanctionné pour ses deux premiers matchs. Dans le couloir gauche stéphanois contre Brest et Lille.

Gautier Larsonneur (contre Le Havre), Dylan Batubinsika (contre Brest), Yvann Maçon (contre Brest) et Lamine Fomba (contre Brest) et Pierre Ekwah (contre Nice) sont les cinq joueurs restants à avoir été avertis.

Trois joueurs de l’ASSE sous la menace d’une suspension

La conséquence directe pour Nzuzi, Cornud et Cafaro est qu’ils se retrouvent sous la menace d’une suspension. En effet, si un joueur récolte trois cartons jaunes en l’espace de 10 matchs, ce dernier est automatiquement suspendu pour une rencontre. Pour le premier d’entre eux, la menace s’étend sur les cinq prochains matchs. Néanmoins, ce risque ne devrait pas particulièrement embêter Olivier Dall’Oglio puisque le jeune défenseur n’est plus convoqué avec les pros le week-end depuis le recrutement de Pierre Cornud couplé au retour de Dennis Appiah. De plus, il s’est blessé avec l’équipe de National 3 la semaine passée lors de la défaite 4-2 face à Thonon.

Pour les deux autres joueurs, une absence serait des plus préjudiciables, notamment celle de Pierre Cornud. En effet, alors que le polyvalent Yvann Maçon est à l’infirmerie pour près de deux mois, c’est Léo Pétrot qui se retrouve dans la hiérarchie. Pierre Cornud est sous la menace lors des sept prochaines rencontres. Mais, sa sortie prématuré face à Nice soulève une question. Blessure ou choix du coach ? (il y avait 4-0 lorsqu’il a quitté la pelouse)

Enfin, une absence de Mathieu Cafaro serait également des plus préjudiciables, lui qui est indéboulonnable dans l’esprit d’Olivier Dall’Oglio. Le seul buteur de la saison des Verts est sous la menace d’une suspension automatique, lors des six prochains matchs.

Si l’un de ces joueurs étaient amenés à être averti ce dimanche à Nice, ils manqueraient alors la réception de Lens le 19 octobre.