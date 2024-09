La réserve de l’ASSE se déplaçait à Thonon pour y affronter TEGG. À la recherche de sa première victoire, les Verts n’ont pas réussi à l’emporter et se sont inclinés 4-2. Voici la réaction de Razik Nedder à l’issue de la rencontre.

Thonon Evian Grand Genève FC 4-2 ASSE

Buts : pour Evian (5e, 15e, 40e et 92e). N’Guessan (81e) et Kies (88e) pour l’ASSE.

ASSE : Touré – Nzuzi (puis Achour, 57e), Kinunga, Makhloufi – Sahraoui, Miladinovic (puis Kies, 62e), Cateland – Dieye (puis N’Guessan, 70e), Agesilas, Aiki, Mayilla.

« Nous méritions d’égaliser » (Razik Nedder après la défaite 4-2 entre l’ASSE et TEGG)

C’est dur ce soir… C’est un match qu’il faut voir pour l’analyser. Quand on voit le résultat, on se dit qu’on est loin du compte alors que dans le contenu, ce n’est pas du tout le cas. On est lucide et il faut gagner les matchs. Construire des joueurs avec la culture de la gagne de bien jouer, ça ne suffit pas. Il faut être tranchant et décisif.

On a un scénario catastrophique, coup franc incroyable au bout de 5 minutes dans un match qu’on maîtrise, 25ᵉ minute, seconde fois qu’ils viennent chez nous et on prend un but incroyable de 30m. Et sur un contre, on prend un 3ᵉ but.

3/0 a la mi-temps beaucoup d’équipes se seraient écroulé. On les a secoués à la mi-temps. L’ordre était que tout le monde relève la tête et qu’on fasse tout pour renverser le match. C’est qu’on était à deux doigts de faire. On a fait une grosse seconde à sens unique. Ensuite, on revient à 3/2 et méritons d’égaliser, on se fait sanctionner sur leur seule frappe en seconde mi-temps sur une erreur individuelle.

« On est en crise de points »

On n’a rien pour nous. C’est difficile, on a eu le mérite de rien lâcher, de revenir dans ce match. On est pressé de pouvoir retrouver des joueurs clef comme Ndiaye, Fall, Othman ou encore Nguessan sur 90’. Il a une efficacité qui nous aurait changé le match, mais il est rentré de sélection hier et pas possible de jouer lui donner plus de 30’.

On est en crise de point, on ne va pas pouvoir donner du rythme indéfiniment, on a déjà laissé trop de point. On va lancer notre saison dans le derby dans 15 jours, c’est le match parfait pour faire tourner ces scénarios de match défavorable.