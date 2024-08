« À la demande de Brice Maubleu, légende grenobloise, et à la suite d’un accord entre le GF38 et l’AS Saint-Etienne, le gardien de but est transféré chez le promu de L1.

Formé au GF38, il a fait son premier groupe professionnel à 16 ans et disputé son premier match en pro, en L1, à 20 ans. Après le dépôt de bilan du club, Brice était resté fidèle, en N3, en aidant son club de cœur à retrouver le championnat N2. Portier titulaire de l’équipe première depuis 2014 (N2, N1 et L2), Brice Maubleu, 34 ans, va retrouver, dans le Forez, la L1 !

A Grenoble, Brice était devenu un capitaine et taulier du vestiaire mais aussi une figure emblématique du GF38 et du territoire local. Nommé deux fois de suite parmi les 5 meilleurs gardiens aux Trophées UNFP, l’originaire de Jarrie aura disputé 334 matchs en Sénior, de la L1 à la N3.

Brice, le GF38 te remercie pour tout ce que tu as apporté, sur le terrain mais aussi en dehors. Bonne chance pour la suite de ta carrière et tu seras toujours chez toi à Grenoble.

Brice Maubleu, à jamais Grenoblois 💙🤍 »