Les Verts jouaient la 4e journée du challenge des espoirs contre le FC Nantes ce lundi. Ils se sont imposés 3-1. Voici le résumé du match et les 3 buts de l'ASSE en vidéo.

Après un revers frustrant face à Montpellier la semaine précédente, l’équipe Réserve de l’ASSE avait à cœur de réagir en recevant Nantes pour la quatrième journée du Challenge Espoirs. Opposés à une formation nantaise athlétique, les Verts ont d’abord éprouvé quelques difficultés. Dès les premières minutes, Boubacar Fall a dû s’employer pour empêcher l’ouverture du score adverse (5e). Peu à peu, l’équilibre s’est installé dans le jeu, réduisant le nombre d’occasions franches. Finalement, une erreur défensive des Nantais a changé le cours de la première période. Juste avant la pause, Djylian N’Guessan a profité d’une glissade d’un défenseur central du FCN pour se retrouver face au gardien et marquer d’une frappe précise dans le petit filet gauche (ASSE 1-0 Nantes, 45e).

Au retour des vestiaires, galvanisés par cette ouverture du score, les Stéphanois ont affiché un visage plus offensif. Plus incisifs, ils ont creusé l’écart grâce à Enzo Mayilla, opportuniste sur un corner mal dégagé (ASSE 2-0 Nantes, 74e). Dans la foulée, Mathys Saban a bien failli alourdir le score sur une percée, mais sans succès. Cependant, Nantes n’a eu que peu de répit puisque les Verts ont inscrit un troisième but quelques instants plus tard. Sur une passe de Nadir El Jamali, Antoine Gauthier a décoché une frappe puissante en pleine lucarne (ASSE 3-0 Nantes, 80e). La réduction du score des Nantais dans le temps additionnel n’a rien changé (ASSE 3-1 Nantes, 90e), la victoire revenant logiquement aux Stéphanois.

Grâce à ce succès, l’ASSE conserve ses chances de qualification pour les demi-finales du Challenge Espoirs. Pour y parvenir, il faudra impérativement s’imposer face à Toulouse lors de la dernière journée prévue fin mars.

ASSE 3-1 Nantes

Ce lundi 3 mars au Centre sportif Robert-Herbin (13h)

Mi-temps : 0-1

Buts : N’Guessan (45e), Mayilla (74e) et Gauthier (80e) pour l’ASSE; 90e pour Nantes.

ASSE : Fall - Kinunga, J. Mouton, Ndiaye, Dodote (puis Pedro, 66e) - Sahraoui (puis Eymard, 55e), Gadegbeku, Kies (puis Mayilla, 46e), Gauthier - Agesilas (puis El Jamali, 66e), N’Guessan. Entraîneur : Razik Nedder.