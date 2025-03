La qualification pour les demi-finales de la Coupe de France obtenue mardi soir à Angers (1-1, 5-3 aux t.a.b.) n’aura été qu’une parenthèse pour le Stade de Reims. Toujours aussi décevant en Ligue 1, le club champenois s’est lourdement incliné sur la pelouse de Monaco (0-3), prolongeant une série noire qui dure depuis le 10 novembre.

Malgré un sursaut en Coupe de France, Reims n’y arrive plus en Championnat. La dernière victoire rémoise en Ligue 1 remonte à plus de trois mois, sur la pelouse du Havre (3-0). Depuis, les Rouge et Blanc traversent une période de doutes, qui s’est encore illustrée vendredi soir à Monaco. Face à des Monégasques plus forts et plus frais, les hommes de Samba Diawara ont sombré, encaissant trois buts sans jamais réussir à répondre.

Arrivé sur le banc rémois le 3 février dernier en remplacement de Luka Elsner, Samba Diawara n’a toujours pas trouvé la solution pour redresser la barre. Après cette nouvelle défaite, le technicien champenois n’a pas caché son inquiétude en conférence de presse :

« En débutant un match, on espère toujours le meilleur et de donner le maximum. Malheureusement, on s’est rapidement rendu compte qu’il n’y avait plus d’essence dans les moteurs. Le fait d’avoir joué trois matchs en sept jours a sans doute pesé, et celui-ci était peut-être de trop, surtout face à une telle adversité. Assez vite, on a constaté qu’il y avait une classe d’écart. En première période, nous avons eu une transition intéressante. Nous savions que nous aurions une ou deux situations à gérer, et il aurait fallu mieux les négocier. Malheureusement, ce ne fut pas le cas."

Diawara (Reims) : "L'impression d’un éternel recommencement"

"En seconde mi-temps, nous avons eu quelques situations un peu plus intéressantes, mais bien trop insuffisantes pour inquiéter cette équipe. Oui, c’est pesant. La série s’allonge, et on a l’impression d’un éternel recommencement. On arrive avec des intentions, persuadés de pouvoir briser cette spirale, mais le constat reste le même match après match. Cependant, on ne va pas baisser les bras. Notre destin est encore entre nos pieds, et il va falloir inverser cette tendance négative, qui, je le reconnais, devient inquiétante. »

Cette inquiétude, partagée par les supporters rémois, repose sur un constat simple : l’équipe ne progresse pas et semble même régresser. Loin de la solidité affichée en début de saison, Reims encaisse trop de buts et peine à peser offensivement. Une dynamique qui, si elle ne s’inverse pas rapidement, pourrait mettre en danger les ambitions du club cette saison.

Diawara et ses hommes devront trouver des solutions avant la prochaine rencontre, sous peine de voir la crise s’aggraver. Le temps presse, et le Stade de Reims ne peut plus se contenter de simples regrets. Côté stéphanois, cette crise de résultat est une aubaine. Elle laisse à portée d'atteinte un club supplémentaire. Si l'on considère que Nantes est encore dans un wagon de potentiels relégables, ils sont quatre clubs, en plus de l'ASSE, à lutter pour le maintien : Montpellier, Le Havre, Reims et Nantes. La rencontre de samedi face au Havre sera une première finale !