L'ASSE recevra le Racing Club de Lens ce samedi à 19h00, dans un match particulièrement attendu par les supporters. Cette rencontre se déroulera sous les yeux du nouveau propriétaire canadien du club stéphanois. En raison des récentes intempéries qui ont frappé la région, une vigilance particulière est de mise pour accéder au stade.

Un client pour l'ASSE

Ce samedi, à 19h, l'ASSE accueillera le RC Lens au stade Geoffroy-Guichard pour la 8ᵉ journée de Ligue 1 McDonald's. Lens, une des trois équipes encore invaincues cette saison en championnat, se présente face aux Verts. Un sacré client pour les stéphanois. L'ambiance s'annonce chaude dans le Chaudron.

Le match se jouera dans un Geoffroy-Guichard à guichets fermés. Suite aux fortes pluies qui ont touché la région, certains axes routiers sont actuellement perturbés, rendant l’accès à Saint-Étienne difficile. L'ASSE recommande à ses supporters empruntant ces itinéraires de suivre régulièrement l'évolution de la situation et de respecter les consignes de la Préfecture de la Loire.

Prudence pour les supporters

Pour les supporters voyageant en train, la SNCF a déjà annoncé que les liaisons TER et TGV entre Saint-Étienne et Lyon seront "indisponibles pour plusieurs jours". Cependant, la gare de Châteaucreux reste accessible via Roanne. Aucun bus de substitution n'est pour l’instant mis en place. En conséquence, l'ASSE encourage ses supporters à s’organiser pour venir au stade, notamment en optant pour le covoiturage.

"Le club adresse ses pensées les plus sincères aux victimes des intempéries dans la Loire et les départements environnants. Soyez prudents et à demain dans le Chaudron !"