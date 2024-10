S'il y a un secteur où l'ASSE dispose d'un effectif pléthorique, c'est bien le milieu de terrain. Olivier Dall'Oglio compte pas moins de sept joueurs pour seulement trois postes : Moueffek, Ekwah, Amougou, Mouton, Bouchouari, Tardieu, Fomba, sans oublier Monconduit et potentiellement Miladinovic. Même avec la blessure de Thomas Monconduit, l'entraîneur stéphanois dispose encore de plusieurs options. Cependant, depuis début septembre, Dall'Oglio privilégie la stabilité. Le trio titulaire enchaîne les matchs et cumule un temps de jeu conséquent. Mathis Amougou a joué 604 minutes, Aïmen Moueffek, malgré une blessure en début de saison, affiche 375 minutes, tandis que Pierre Ekwah, arrivé tardivement, n’a pas manqué une seule minute depuis sa signature fin août.

Le milieu de terrain à la peine

Ce trident s’est imposé comme un choix indiscutable. Pourtant, il faut admettre que le milieu de terrain des Verts peine à répondre aux exigences de la Ligue 1. Trop souvent surpassé techniquement et physiquement, cet entre-jeu montre ses limites. Cela s'est particulièrement ressenti lors de la déroute contre Nice, et encore ce samedi face au Racing Club de Lens.

Du renouveau dans le milieu de l'ASSE ?

Ces dernières semaines, deux joueurs se sont distingués lors de leurs entrées en jeu : Louis Mouton et Benjamin Bouchouari. Pourraient-ils chambouler la hiérarchie actuelle ? Leurs apparitions ont apporté dynamisme et progression vers l'avant, comme on a pu le voir face à Lens. Le talent de Mathis Amougou ne fait aucun doute, mais n'est-il pas surexposé dans un milieu de terrain encore relativement inexpérimenté ?

L’ASSE possède pourtant de l’expérience sur le banc avec Florian Tardieu, mais l’ancien capitaine de Troyes semble loin dans la hiérarchie. De même pour Lamine Fomba, qui a perdu des points lors de la déroute à Brest (4-0).

Des changements à venir ? Réponse ce samedi après-midi !