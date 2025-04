L’ASSE s’apprête a enchaîner 2 matchs a domicile face à Brest puis lors du derby face à l’OL. Si les supporters comptent remplir le stade en nombre, une menace de fermeture des Kops va planer suite au match face au PSG.

L’ASSE a encore 4 matchs à jouer à domicile lors des 6 dernières journées de Ligue 1. Le maintien passera par l’appui de Geoffroy Guichard et de ses Kops. Les Verts pourraient perdre prochainement les 2 poumons du chaudron.

Geoffroy Guichard s’est embrasé face au PSG

Avant la rencontre face au PSG, il y a 10 jours, les supporters stéphanois se sont mobilisés pour soutenir les Magic Fans et les Green Angels. Les 2 groupes d’ultras étaient menacés de dissolution par le ministre de l’intérieur, Bruno Retailleau.

Les Green Angels ont enflammé le Kop Sud dès l’entrée des joueurs au moment de déployer leur tifo. Les Magic Fans ont eux attendu la fin de la partie. A la 91ème minute, les pensionnaires du Kop Nord ont allumé des fumigènes pour ce qui pouvait être le dernier match des groupes à Geoffroy Guichard.

3 jours plus tard, le verdict est tombé et les Magic Fans et les Green Angels ont étés épargnés par Bruno Retailleau au profit du dialogue. La LFP quant à elle n’a pas epargné l’ASSE ce mercredi soir.

Du sursis pour l’ASSE

Ce mercredi, la commission de discipline a sanctionné l’ASSE suite à l’utilisation de fumigènes en Kops face au PSG : "27e journée de Ligue 1 McDonald’s : AS Saint-Étienne – Paris Saint-Germain du samedi 29 mars 2025

Comportement des supporters de l’AS Saint-Étienne : usage massif d’engins pyrotechniques et expressions orales / visuelles constatées.

Fermeture pour un match avec sursis de la partie basse des tribunes Jean Snella et Charles Paret du Stade Geoffroy-Guichard."

La menace sur les 2 poumons de Geoffroy Guichard planera donc lors des prochaines semaines et notamment lors du derby dans 10 jours…