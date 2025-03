L'ASSE jouait la cinquième et dernière rencontre de ce challenge des espoirs. Après avoir enregistré deux victoires (PSG et Nantes) et deux défaites (Le Havre et Montpellier), les Verts restaient dans la course pour une qualification pour les demi-finales. Dans cette poule où quatre équipes sur six pouvaient encore se qualifier, l'ASSE devait absolument s'imposer. Résumé de la rencontre.

Avant cette rencontre, le tableau était clair pour les stéphanois, il fallait gagner par deux buts d'écarts pour passer devant Toulouse, leurs adversaires du jour. Pour cette cinquième et dernière journée, Toulouse recevait l'ASSE et Le Havre recevait le PSG. Ce samedi, Nantes et Montpellier se sont affrontés. Pour rappel, les deux premières équipes de chaque poule se rencontreront lors d'une phase finale (demi-finales puis finale ouverte au public) en mai prochain.

À noter que Montpellier a gagné aux tirs au but face à Nantes samedi.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Makhloufi - Mouton - N'Diaye - Kinunga - Gadegbeku - Kies - Fall - Gauthier - Mayilla - Agesilas

Sont entrés en jeu : El Jamali / Cateland / Nzuzi / Achour / Ben Tiba

Résumé de la rencontre

Ce lundi 31 mars se tenait un match a priori anodin pour l'ASSE. Une nouvelle opposition pour la jeune garde stéphanoise qui se déplaçait à Toulouse dans le cadre du Challenge Espoirs. Pour autant, c'était la dernière rencontre en Vert pour Razik Nedder. Le formateur stéphanois prendra la direction de l'Algérie où il récupérera les U20 des Fennecs.

Cet après-midi, l'AS Saint-Etienne devait l'emporter par deux d'écart pour espérer se qualifier en playoff. Il n'en sera rien. L'ASSE ne disputera pas les phases finales de cette première édition. Les stéphanois se sont inclinés 2-1. Le jeune attaquant Meïvyn Agesylas est l'unique buteur côté stéphanois. Les stéphanois terminent donc quatrième sur six. À noter qu'ils devancent le Paris Saint-Germaine et le FC Nantes. Ils restent derrière Montpellier, Toulouse et Le Havre. Dommage pour les Verts !

