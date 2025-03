Après près de cinq mois sans succès devant leur public, les Normands ont fait preuve de caractère pour s'imposer face au FC Nantes (3-2). Dans un match animé, Le Havre a été rejoint à deux reprises avant que Timothée Pembélé ne vienne délivrer les siens en toute fin de match. Pourtant, un penalty, injustement validé, lance la polémique.

Il ne fallait pas arriver en retard au stade, du côté du Havre, ce dimanche après-midi. Dès la première période, Abdoulaye Touré a inscrit un doublé sur penalty (8', 27') pour donner l'avantage aux Havrais. Entre-temps, Nantes avait égalisé grâce à une tête de Saïdou Sow (23'). Les Canaris ont failli revenir au score avant la pause, notamment avec une frappe de Mostafa Mohamed sur la barre transversale.

Au retour des vestiaires, Moses Simon a remis les deux équipes à égalité (48') en concluant une belle contre-attaque nantaise. Le match a ensuite basculé, avec plusieurs occasions havraises dont une frappe de Junior Mwanga sur la barre (75'). Finalement, Timothée Pembélé (88') a profité d'un ballon relâché pour offrir un succès précieux aux siens.

L'ASSE lésée dans la course au maintien

Toutefois, ce match entre Le Havre et le FC Nantes (3-2) a été marqué par une vive polémique. Si les Normands ont enfin retrouvé le goût de la victoire à domicile après cinq mois de disette, un fait de jeu majeur fait débat : le deuxième penalty accordé aux Havrais, transformé par Abdoulaye Touré à la 27e minute, aurait dû être annulé. En effet, le tireur a touché deux fois le ballon au moment de sa frappe, une infraction aux règles de la FIFA qui aurait logiquement dû invalider le but. Pourtant, ni l'arbitre de champ ni le VAR n'ont signalé l'irrégularité. De quoi offrir un avantage considérable au Havre.

Ce fait de jeu ne concerne pas directement l'AS Saint-Étienne, mais il impacte lourdement la lutte pour le maintien. Avec cette victoire, Le Havre prend une bouffée d'oxygène et distance les Verts dans le bas du classement. Une situation qui ne va pas manquer de susciter l'incompréhension du côté des supporters stéphanois, mais également de ceux des équipes jouant le maintien. Chaque point est crucial à ce stade de la saison, et la moindre situation litigieuse peut avoir des conséquences lourdes sur l'issue du championnat.

Anthony Lopes constate que le penalty n'était pas valable

Parmi les observateurs qui ont pris la parole sur cette controverse, Anthony Lopes, gardien du FC Nantes, a confirmé que ce penalty n'aurait pas dû être validé. Un constat amer pour Nantes, battu 3-2, et pour l'ASSE, qui voit un concurrent direct s'éloigner grâce à une erreur d'arbitrage. À quelques journées de la fin du championnat, ce type de décision ne fait qu'alimenter la frustration des clubs en difficulté et pose une nouvelle fois la question de l'utilisation du VAR en Ligue 1. Avec cette victoire, Le Havre remonte au classement et peut regarder vers le haut, tandis que Nantes poursuit sa série difficile à l'extérieur. Pendant ce temps, l'ASSE fait du surplace et attend que la LFP statue sur l'issue de sa rencontre à Montpellier...