Ce samedi en fin d'après-midi, la direction de l'ASSE a décidé de limoger Olivier Dall'Oglio. L'entraîneur stéphanois qui a ramené le club dans l'élite du football français grâce à un parcours remarquable en fin de saison 2023-2024 n'aura tenu que quelques mois sous la nouvelle houlette canadienne.

Un entraîneur pas en accord avec la volonté de la direction

Ce mariage forcé a très vite créé des tensions. En effet, dès le mercato estival, le recrutement fait n'était pas conforme aux demandes du coach stéphanois. Réclamant à plusieurs reprises des joueurs expérimentés, Olivier Dall'Oglio n'a que très peu été entendu. En parallèle, le board stéphanois scrute depuis plusieurs mois les différentes opportunités pour remplacer un entraîneur qui arrivait en fin de contrat en juin prochain.

Selon les informations de RMC, "le technicien de 60 ans se serait fixé sur le maintien de l'équipe au détriment du développement du projet de "prospect", à savoir des jeunes joueurs, et n'aurait donc pas réussi à assumer ses deux missions en même temps."

Seulement deux jours après avoir fêté sa première année à la tête de l'équipe fanion du club, Olivier Dall'Oglio s'est vu suspendre de ses fonctions.

Les dirigeants veulent un projet "propre à l'ASSE"

Le départ d'Olivier Dall'Oglio n'est pas lié qu'aux résultats décevants de l'ASSE. Il s'agit d'une accélération des décisions pour apporter du changement après une "période d'observation" des investisseurs. Les dirigeants veulent aussi "créer une culture du football", un style de jeu et développer des jeunes, une volonté de passer à un style plus vers l'avant, "propre à l'ASSE". Sur ça, on n'allait pas dans le bon sens. Il commençait à y avoir des divergences sur le projet."

Alors que le nom de Wilfried Nancy revient avec récurrence du côté de l'Etrat, un autre coach étranger inconnu en France serait étudié selon les informations de Sebastien Denis (journaliste de footmercato). Nous devrions en savoir rapidement davantage sur le successeur d'Olivier Dall'Oglio. Quoi qu'il en soit, le portrait robot est identifié !