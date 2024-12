Le départ d’Olivier Dall’Oglio marque un tournant pour l’ASSE, qui lutte pour sa survie en Ligue 1. Alors que le club stéphanois cherche un nouvel entraîneur capable de redresser la situation, plusieurs profils séduisants se dégagent. Voici cinq options étudiées par Peuple Vert. Simples suggestions.

Djamel Belmadi : l’architecte des Fennecs à l’ASSE ?

Actuellement sélectionneur de l’Algérie, Djamel Belmadi a marqué l’histoire de son pays en remportant la CAN 2019. Son style de jeu offensif et sa capacité à créer une dynamique de groupe seraient des atouts majeurs pour l’ASSE. Bien qu’il n’ait pas encore entraîné en Europe de manière significative, son caractère et ses performances pourrait aider. Reste à savoir s’il accepterait de relever le challenge stéphanois. Loin d’être sûr que le projet de l’ASSE colle avec les ambitions du Fennecs. Loin de la.

Sergio Conceição : l’option ambitieuse ?

Libéré de son poste au FC Porto, Sergio Conceição est un technicien reconnu pour sa discipline et son exigence. Il a l’habitude des joutes européennes et pourrait imposer un style de jeu intense, idéal pour relever un groupe en perte de confiance. Cependant, son salaire élevé et ses prétentions pourraient poser problème à un club aux moyens financiers limités comme Saint-Étienne. Nantes a dernièrement tenté sa chance. Une option ambitieuse pour l’ASSE ?

L’ancien coach de Nice et Dortmund serait un choix logique pour un club souhaitant à la fois jouer un football attractif et développer des jeunes talents. Lucien Favre a prouvé sa capacité à relancer des équipes en difficulté et possède une expérience internationale précieuse. Cependant, son dernier passage mitigé à Nice pourrait susciter des doutes.

Wilfried Nancy : le favori nord-américain pour l’ASSE

Actuellement en poste au Crew de Columbus en MLS, Wilfried Nancy est un entraîneur français qui monte. Avec un style de jeu basé sur la possession et l’intensité, il a séduit outre-Atlantique. Sa fraîcheur et sa capacité à tirer le meilleur de ses joueurs feraient de lui un candidat intéressant pour relancer l’ASSE, bien qu’il manque d’expérience en Europe. Déjà cité il y’a quelques semaines du côté de l’ASSE, il apparaît aujourd’hui comme le favori mais rien n’est fait pour l’heure.

Rudi Garcia : le stratège expérimenté et étonnant ?

Ancien entraîneur de l’OM et de l’OL, Rudi Garcia connaît parfaitement la Ligue 1 et ses exigences. Fort de son expérience sur plusieurs bancs prestigieux, il pourrait apporter une stabilité tactique et un discours mobilisateur. Cependant, son passé lyonnais pourrait ne pas plaire à tous les supporters stéphanois. Rappelons toutefois que Garcia est passé par l’ASSE il y’a 20 ans. Son profil colle relativement peu avec ce que recherche les dirigeants stéphanois.

L’ASSE doit choisir rapidement pour retrouver le chemin du succès et assurer son maintien. Réponse imminente.