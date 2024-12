L’ASSE s’est inclinée ce vendredi soir à Toulouse. Les Verts ont perdu leur 10ème match de la saison sur 15 disputés. Les hommes d’Olivier Dall’Oglio n’ont pas gagné le moindre match à l’extérieur cette saison. Ils pointent actuellement à la place de barragiste en attendant les résultats complets de la 15ème journée. Le club vient de prendre une décision forte après cette rencontre. Olivier Dall’Oglio n’est plus l’entraîneur stéphanois.

Une année sur le banc des Verts

En décembre 2023, Laurent Batlles est débarqué de son poste d’entraîneur stéphanois après 5 défaites de suite. Olivier Dall’Oglio est appelé pour le remplacer. Le tacticien cévenol a pour mission de redresser l’effectif de l’ASSE. Les Verts sont dans le ventre mou de Ligue 2 alors qu’ils espèrent remonter dans l’élite.

En seconde partie de saison, l’ASSE remontera dans le haut du tableau et jouera la montée jusqu’au bout. A 3 journées de la fin, les Verts sont 2èmes et ont leur destin entre leurs mains. L’ASSE ne prendra que 2 points et devra passer par les barrages. En playoffs, ils viennent à bout de Rodez et s’offrent une confrontation décisive face à Metz.

Vainqueurs 2-1 à l’aller, les Stéphanois s’inclinent sur le même score en lorraine. Finalement Ibrahima Wadji enverra les Verts en Ligue 1 au bout de la prolongation. L’équipe stéphanoise est désormais en difficulté en première division. L’ASSE a perdu 10 matchs sur 15 soit 2/3 des rencontres qu’elle a eu à disputer.

Le communiqué de l’ASSE

"Communiqué officiel

L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour.

Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l’ASSE."

A l’approche du mercato hivernal, l’ASSE devra également trouver un nouvel entraîneur. Le nom de Wilfried Nancy était évoqué depuis plusieurs semaines. Qui sera sur le banc stéphanois contre Marseille en coupe de France ?