Cela n'aura échappé à personne, l'ASSE est de retour en Ligue 1. Après deux ans de purgatoire en Ligue 2, les Verts ont retrouvé l'élite au bout d'une fin de saison complètement folle marquée par un barrage renversant face à Metz (2-1 / 2-2). Signe d'un engouement qui n'a jamais quitté le Forez, l'ASSE a explosé son record d'abonnés et Geoffroy-Guichard a fait le plein pour la première fois ce samedi face à Auxerre (3-1).

Relégués en Ligue 2 à l'issue d'une saison 2021-2022 éprouvante, les Verts ont récupéré la place qui est la leur, en Ligue 1. Deux années de purgatoire dans l'antichambre du football français, des émotions très basses en début de saison 2022-2023 (lanterne rouge de Ligue 2) avant une fin de parcours en apothéose sur la saison 2023-2024 (playoffs face à Rodez, barrage contre Metz) mais, finalement, un engouement qui n'a jamais faiblit autour des Stéphanois, toujours soutenus par le Peuple Vert, même dans les moments les plus éprouvants.

20 307 abonnés, plus qu'en saison de coupe d'Europe pour l'ASSE

Preuve en est un nombre d'abonnés au Stade Geoffroy-Guichard qui n'a jamais été aussi élevé. Interrogé par Le Progrès vendredi 4 octobre, Arnaud Jaouen, directeur général adjoint en charge des revenus et du marketing, dresse un premier bilan de la belle campagne d'abonnement menée par le club du Forez pour son retour en Ligue 1. "Nous avons un taux de réabonnement de 98,5 %. Seul Lille fait mieux, explique-t-il. Par exemple, le kop Sud compte 7 000 fidèles contre 700 la saison dernière. Nous avons décidé de bloquer 1 000 places pour avoir un produit d’appel à chaque rencontre. On surfe sur la dynamique des sept guichets fermés consécutifs de l’an dernier, la remontée et le rachat du club qui offre de nouvelles ambitions à moyen et long terme.".

Au niveau des chiffres, c'est 20 307 sièges qui sont cette saison occupés par des abonnés dans le Chaudron. À titre de comparaison, la précédente saison en Ligue 1 (2021-2022) avait vu 12 180 supporters assurer leur présence à l'année. Jamais l'ASSE n'avait enregistré plus de 20 000 fidèles à Geoffroy-Guichard. Le précédent record datait de la saison 2014-2015, une époque où les Verts jouaient la coupe d'Europe, avec 18 010 abonnés. Un soutien qu'Olivier Dall'Oglio sait essentiel : "Cela change pas mal de choses. On a besoin d’avoir tous nos atouts. Pour moi, ce public n’est que du plus. Jusqu’à présent, il nous a toujours poussés : à partir du moment où l’équipe donne, il donne.".

Si le Chaudron n'était pas plein à craquer face à Auxerre, les Verts d'ODO ont tout de même pu compter sur le soutien de plus de 31 000 supporters. Bénéficiant de ses deux kops pour la première fois cette saison, l'ASSE, poussée tout au long de la rencontre, s'est offerte une belle victoire 3-1 face à Auxerre, un concurrent direct pour le maintien. Bis-répétita le 19 octobre face à Lens ? Espérons.