L'ASSE s'est inclinée ce samedi face à l'AS Monaco (1-3) dans un schéma qui se répète semaine après semaine. Dominateurs dans le jeu, les Stéphanois ont pêché dans les deux zones de vérité. Manque de niveau ? De concentration ? Le journaliste Florent Gautreau a livré son analyse dans l'After Foot de RMC.

"Horneland se heurte aux limites du groupe"

Débarqué en décembre dernier, Eirik Horneland posait ses valises dans le forez avec un projet de jeu bien défini. Et la différence se fait nettement ressentir sur le terrain. Les Verts combinent, exploitent les espaces et se révèlent dangereux, parfois face à des formations Européennes. Mais l'ASSE ne glane pourtant pas plus de points que sous les ordres d'Olivier Dall'Oglio (0,87 PPM, contre 0,82 sous le norvégien).

Le journaliste Florent Gautreau pointe du doigt le groupe plutôt que le technicien. "Le coach, lui, a apporté des choses intéressantes dans le jeu, de la combativité aussi. Mais à un moment, Horneland se heurte aux limites du groupe. L’ASSE peut construire une belle action, mais à la fin, tout est gâché parce que techniquement, ce n'est pas suffisant."

L'ASSE bridée par ses joueurs ?

"On parlait de Pétrot, qui a fait un bon derby, mais qui montre aussi ses limites. C’est lui qu’on retrouve à la réception dans la surface (ndlr : 45+2, Pétrot manque complétement son geste dans la surface monégasque.) Et pareil pour Wadji sur la dernière action. Franchement, dans la surface, l’ASSE n’a pas le niveau.

Même Davitashvili, qui fait des trucs énormes individuellement, se retrouve complètement mangé dans son trois contre un. Ça montre aussi les limites du QI foot et du collectif. Et puis, avec un gardien comme Larsonneur, c’est compliqué quand tu joues le maintien. Pour n’importe quelle équipe, il faut un gardien d'un niveau supérieur."