À l'issue de cette 32ème journée de Ligue 1 qui a encore un peu plus hypothéqué les chances de maintien de l'ASSE en première division, Walid Acherchour a dézingué plusieurs personnalités des Verts après la défaite face à Monaco (1-3). Retranscription de ses propos tenus sur DAZN.

Walid Acherchour a fustigé les choix sportifs des dirigeants stéphanois qui ont contraint Eirik Horneland à titulariser le jeune Djylian N'Guessan en lieu et place de Lucas Stassin, blessé. Mais Gautier Larsonneur en a également pris pour son grade.

Walid Acherchour (consultant DAZN) : "Week-end cata pour les Verts, on le voit avec les résultats de cette 32ème journée. Mais sur le match on a vu que la perte de Stassin sur blessure a fait beaucoup de mal."

"Je ne vais pas remettre une pièce dans le jukebox" - ASSE

"Je ne vais remettre une pièce dans le jukebox mais je trouve que la planification sportive des dirigeants, notamment quand on voit que c’est le petit Djylian N’Guessan, 16 ans, qui doit jouer à sa place (de Stassin) dans un match clé face à Monaco, une équipe qui a joué et qui doit jouer la Ligue des Champions, ça reste insuffisant."

"Et puis pour moi il y a une grosse erreur du gardien sur le 2ème but monégasque, Larsonneur doit faire beaucoup mieux, il doit être beaucoup plus convaincant et convaincu sur cette situation. Surtout que je trouvais que Saint-Étienne revenait plutôt bien en 2ème mi-temps et le but de Davitashvili avait mis de l’électricité dans le Stade."

"Je suis très très pessimiste pour les Verts"

"Mais là ça va devenir très très compliqué pour les Verts, il leur reste 2 matchs et en plus cette semaine il y a la commission de discipline qui peut les pénaliser vis-à-vis de ce qu’il s’est passé contre Lyon donc moi je suis très très pessimiste pour les Verts sur la fin de saison."