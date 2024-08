Après la défaite stéphanoise face au Havre (0-2), la rédaction de Peuple-Vert.fr a attribué une note à chaque joueur de l’ASSE.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gauthier Larsonneur (5) : Gautier Larsonneur, notre homme du match face à Monaco, n’a pas eu le rayonnement de la semaine passée face au Havre. Il ne peut rien sur les deux buts encaissés par l’ASSE. Un match frustrant, illustré par ce carton jaune reçu après la panenka de Touré sur le pénalty réussi par Le Havre.

Marwann Nzuzi (3) : Un match très compliqué à Monaco et pourtant, Nzuzi était titularisé hier soir. De nouveau un match à oublier pour le jeune stéphanois qui a trouvé le moyen de rater le ballon sur son premier contrôle de la partie. Fébrile, techniquement limité, Le Havre a rapidement orienté ses offensives sur le côté gauche de son attaque et mis en difficulté l’ASSE. À la 17ème, il perd un ballon qui amène la première occasion havraise et écope d’un jaune dès la 33ème. S’il réussit un bon centre pour Cafaro à la 36ème, ce n’est pas suffisant pour rassurer Dall’Oglio qui le remplace à la mi-temps par Dennis Appiah (4). De retour après sa blessure, Dennis Appiah a entamé la seconde période de la pire des manières en provoquant le pénalty du Havre à la 55ème. Par la suite, il a été mis en difficulté sur son côté droit et n’a pu apporter offensivement. Une reprise difficile…

Yvann Maçon (4) : Après un début de rencontre prometteur, Yvann Maçon a été mis en difficulté. La seconde période fut plus délicate pour lui et il n’est pas exempt de tout reproche sur le but de Sangante. Pourquoi Yvann Maçon était-il au marquage du grand défenseur central havrais par ailleurs…?

Yunes Abdelhamid (4) : Du mieux pour Yunes Abdelhamid par rapport à sa sortie face à Monaco. Toutefois, si sa présence défensive a été globalement satisfaisante, il amène le corner du second but stéphanois sur une erreur technique dommageable. On l’a également davantage vu sur quelques situations offensives, notamment à la 53ème minute de jeu sur corner. Un regain de forme à confirmer pour le grand défenseur central de l’ASSE…

Dylan Batubinsika (4) : En difficulté à l’image de son compère de la défense centrale, Batubinsika n’a pas rendu une très bonne copie. Une erreur d’alignement en début de rencontre aurait pu amener le premier but havrais. Par la suite, on l’a senti en délicatesse au moment de ressortir les ballons. Sa présence physique est cependant toujours appréciée…

Florian Tardieu (5) : Des débuts un peu discrets avant de reprendre du volume. Dans un rôle de sentinelle, il a encore souffert, mais a tenté de ressortir des ballons propres pour ses coéquipiers, notamment en seconde période. Il est remplacé à la 62ème par Louis Mouton dont la rentrée aura été intéressante.

Mathys Amougou (5) : Un début de rencontre encore très bon dans la continuité de son match à Monaco. Quelques feintes de corps dévastatrices pour l’adversaire et une capacité à accélérer et orienter le jeu toujours aussi présente. Il rate une occasion en or à la 51ème en dévissant sa frappe qui passe tout juste à côté du poteau des buts défendus par Delmas.

Ben Old (4) : Un début de match très dynamique pour Ben Old dont les qualités sont clairement de percussion. Il s’empare de son nouveau rôle de box to box en essayant d’adapter son profil et ses points forts à ce poste. Il s’est un peu éteint après le premier quart d’heure de jeu avant de reprendre de l’énergie dans le second temps du match. Remplacé par Ayman Aïki à la 84ème.

Zuriko Davitashvili (3) : Déjà très discret à Monaco, cette fois-ci Davitashvili a été transparent ! Le manque de volontarisme du Géorgien est étonnant. Il a du mal à enchaîner les mouvements et se retrouve régulièrement à contre-temps. Il est évident qu’en ne tentant rien, il ne risque pas d’échouer… Malgré tout, sa rencontre en fut un… d’échec ! Remplacé par Augustine Boakye à la 62ème, auteur d’une belle entrée.

Ibrahim Sissoko (4) : Esseulé aux avant-postes, Sissoko a eu toutes les difficultés du monde pour tenir les ballons et se mettre en évidence. Son rôle de pivot est compliqué sans joueurs à ses côtés. En retard sur quelques situations dangereuses, il n’a pas non plus réellement inquiété la défense adverse. Remplacé à la 77ème par Ibrahima Wadji qui a eu quelques belles opportunités de réduire la marque.

Le joueur du match

Mathieu Cafaro (5) : Mathieu Cafaro a décidément bien du mal à débuter ses rencontres. Après avoir perdu de nombreux duels, mais également quelques ballons, il s’est mis à l’endroit. Sa frappe, détournée sur la barre par un havrais, marque le début de son match à la 26ème minute de jeu. Il effectue une tête plongeante dangereuse en fin de première mi-temps et sera plus en vue durant la seconde mi-temps. Ses multiples tentatives n’auront jamais trompé l’arrière-garde havraise. Il va devoir gagner en réalisme rapidement…

L’entraîneur de l’ ASSE

Olivier Dall’Oglio (4) : Le coach de l’ASSE a reconduit le même onze qu’à Monaco, à l’exception de Owusu sorti pour laisser entrer Maçon ! Un choix incompréhensible tant Owusu avant montré des assurances en Principauté, et Nzuzi des carences. Ce qui devait arriver arriva : Nzuzi a pris l’eau et permis au Havre de se montrer dangereux. Un choix tactique discutable, comme celui également de ne pas davantage accompagner Sissoko aux avant-postes. Pour le coup, ODO ne dispose peut-être pas encore des hommes lui permettant de réellement coacher autrement que dans l’urgence…