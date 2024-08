L’ASSE de capitaine Yunis Abdelhamid affrontait celle du Havre pour la première réception de la saison à Geoffroy Guichard. Battus, les Verts se sont montrés beaucoup trop timorés offensivement et inquiètent. Voici toutes les réactions à l’issue de la rencontre des différents acteurs. Retranscription.

Des joueurs de l’ASSE déçus mais qui n’abdiquent pas

Dennis Appiah (ASSE) : « Sur la première période, on démarre timidement, on les laisse trop jouer. C’était un peu mieux quand on a commencé à aller les chercher plus haut. On revient avec de bonnes intentions en seconde période mais le penalty, que je provoque, nous met dans la panade. Derrièren on a des occasions mais leur gardien les stoppe bien, on était un peu trop timide. On prend ce deuxième but qui nous tue. On doit travailler offensivement aussi parce qu’on a des occasions mais on ne marque pas. Il faut gagner plus de duels, être plus agressif… sinon ce sera compliqué pour nous. »

Dylan Batubinsika (ASSE) : « Je pense qu’on est arrivé avec plein de bonnes intentions. Il y a eu des moments forts où nous n’avons pas su être tueur. On a concede des occasions, notamment sur coups de pied arrêtés. C’est un état d’esprit. On devait être réveillé mais on a concédé un but sur corner. Mais ce n’est pas le seul ce soir. On a beaucoup pêché à ce niveau là aujourd’hui mais on ne s’alarme pas. On a une équipe jeune. Il y a eu des transferts. On savait que ça allait être difficile, on revient de Ligue 2 et on va travailler. Il nous manquait nos deux kops mais c’est à nous de faire le travail. »

Le Havre avait parfaitement préparé sa rencontre

Arouna Sangante (capitaine du Havre et buteur) : « Notre identité était clair. Ce qui est bien, c’est que ce qu’on a travaillé dans la semaine, on a réussi à l’appliquer ce soir. C’était important de repartir avec des points, on en prend trois donc c’est génial. On marque rapidement en deuxième mi-temps, c’était bien bien de commencer comme ça. Mon but ? J’avais déjà marqué dans ce stade, je le refais ce soir. Je suis très heureux. »

Didier Digard (entraîneur du Havre) : « Le plus important pour moi aujourd’hui, c’était qu’ils reproduisent ce qu’ils ont travaillé cette semaine. C’est ce que mes joueurs ont fait et ça a payé. J’ai une relation avec les joueurs où on se dit tout. On a un objectif commun. On va y aller ensemble. Ce qui est important, c’est d’avoir un objectif commun. Que les joueurs croient en le staff et vice-versa. On voulait étirer les lignes et jouer dans le dos des latéraux. Ils l’ont bien fait et on est content. On voulait gêner au maximum l’adversaire. On voulait qu’ils comprennent bien le système. Mes joueurs n’avaient pas 90 min de jeu dans les pattes. On s’est adapté. »

L’ASSE « fébrile techniquement » pour Olivier Dall’Oglio

Olivier Dall’Oglio (entraîneur de l’ASSE) : « Ce n’est pas facile. Il y a eu beaucoup de maladresse, beaucoup de dépense d’énergie. Une fébrilité technique impressionnante. Ce n’est pas le match que l’on voulait faire, évidemment. Quand on regarde les actions, il y a la frappe sur la barre où il y avait la force nécessaire mais sur les autres, on s’est approché du but sans être suffisamment inquiétant. Même défensivement, on n’a pas été assez solide et tranchant. Marwann Nzuzi ? Oui, je pense qu’il a été en difficulté sur certaines phases de jeu. L’environnement du Chaudron… Ce n’était pas facile. »

« Mathis Amougou ? Il ne me surprend pas du tout dans ses performances, ça c’est clair. Après, il était parfois un peu esseulé, c’est dommage. Il nous manque encore quelques automatismes au milieu du terrain. Mais Mathis oui, il fait son match. C’est un jeune joueur. Il doit encore progresser. C’est un milieu de terrain, il n’est pas habitué à être dans la surface. Mais il faut positiver, il y a du boulot, on s’est où on va. Le mercato n’est pas terminé. Mais ce groupe voulait être en Ligue 1. À eux d’y rester. On espère avoir un ou deux joueurs de plus d’ici la fin du mercato. »