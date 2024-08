C’est le feuilleton de cet été. Les droits TV de la ligue 1 ont alimenté la presse avec de multiples rebondissements. Finalement, c’est DAZN qui a remporté l’offre avec BeIN Sport. La chaine DAZN diffuse 8 des 9 rencontres de la journée tandis que BeIN Sport diffuse la dernière (le samedi à 17h). Une nouvelle offre fait cependant polémique.

Après avoir remporté les droits TV de la ligue 1, DAZN (se prononce Dazone), a donné les offres aux suiveurs de la ligue. Deux options s’offrent aux adeptes du championnat de France. La première, une offre qui comprend 8 des 9 matchs de chaque journée de ligue 1 pour 29.99 euros par mois. La seconde, d’une valeur de 14.90 euros par mois pour avoir uniquement le match du dimanche à 17h.

Dans les deux cas, les abonnés affichent leur mécontentement. Un certain boycott est d’ailleurs réalisé par de nombreux suiveurs du championnat de France. La folie des IPTV mais aussi les nombreux canaux Telegram permettent aux téléspectateurs de suivre les rencontres illégalement en toute gratuité.

Alors que la colère habite les supporters des différents clubs français, une offre qui cré la polémique. Cela concerne les habitants du Royaume-Uni et de l’Irlande. Explications.

« Le Pass Ligue 1 : Votre nouveau domicile pour la Ligue 1 McDonald’s au Royaume-Uni et en Irlande ! Regardez 100 % des matches du championnat de France et des tonnes de contenu exclusif maintenant », a communiqué le compte officiel en anglais du Championnat sur le réseau social X. Pour connaître le prix de cette nouveauté, il faut regarder dans les commentaires du post. Quand un internaute demande combien coûte ce nouveau pass, le compte officiel répond : « gratuit pour la 2e journée 9,99 £/mois (environ 11,80 €) à partir de la 3e ».

The Ligue 1 Pass : Your New Home for Ligue 1 McDonald’s in the UK & Ireland! 🇬🇧🇮🇪

Watch 100% of Ligue 1 McDonald’s matches and tons of exclusive content now 👉https://t.co/XBsgNjbmy1 pic.twitter.com/otVihB7tkT

— Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) August 23, 2024