Les U19 de l’ASSE commencent la saison ce week-end avec la réception de l’AC Ajaccio. Frédéric Dugand remplace Patrick Moreau dans la catégorie après avoir effectué une saison chez les U17 nationaux (et les avoir amenés jusqu’en demi-finale des playoffs). Voici le résumé de cette première rencontre de la saison jouée à l’Etrat à 11h ce dimanche.

La compo de l’ASSE

XI de départ : Derache – Achour, Dodote, Camara, Hornech – Gadegbeku, El Jamali, Mimoun – Ben Tiba, Cheikh, Meité.

Résumé du match

Les Verts affichent donc une composition quasi type. La réserve sera probablement renforcé par des redescentes des professionnels au regard du 11 affichée en 19. Quoi qu’il en soit, l’ASSE doit bien commencer sa saison et se mettre dans les meilleures dispositions. L’équipe d’Ajaccio pose souvent des soucis à Saint-Etienne. Cela ne change pas avec cette première mi-temps malheureusement. Alors que les joueurs de Frédéric Dugand ont la possession et la maitrise, ils vont se faire surprendre. Suite à un coup-franc, le ballon traine dans la surface et le joueur acéiste trompe Joseph Derache. 1-0 à la mi-temps et c’est frustrant pour les jeunes stéphanois. À noter la sortie sur blessure du défenseur Axel Dodote.

La seconde période commence sur un scénario semblable. L’ASSE a la balle domine mais ne fait pas plier de valeureux corses. Il y a des situations de part et d’autres mais les deux équipes se montrent maladroites pour conclure. Le temps passe et joue en faveur des visiteurs qui réussissent le coup parfait. Le coup de sifflet final retentit sur ce score de 1-0 pour Ajaccio. Une belle contre-performance pour cette première rencontre de la saison, d’autant plus avec l’équipe à disposition (plusieurs redescentes de la réserve).



La semaine prochaine les U19 se déplaceront à Toulouse le dimanche à 11h pour y affronter les pitchouns. Une grosse opposition en perspective.

Crédit photo : asse.fr