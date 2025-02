L'ASSE est en pleine crise après trois lourdes défaites d'affilée. Un événement pourrait insuffler un nouvel élan au groupe : la réunion organisée par l'UNFP en présence de Jessy Moulin. L'ancien gardien emblématique des Verts a retrouvé ses anciens coéquipiers dans un cadre privilégié pour partager son expérience. Une rencontre forte en émotions, où le discours de Moulin a été entendu.

Jessy Moulin au chevet des Verts

Lors de ce dîner, le portier a rappelé aux joueurs l'importance de porter le maillot stéphanois avec fierté et combativité. Il a évoqué les moments difficiles qu'il a traversés au club et la nécessité de ne jamais baisser les bras. Cet échange a permis de resserrer les liens et de raviver la flamme d'un collectif en quête de rachat.

Un adversaire abordable pour l'ASSE ?

Ce samedi à 19 h, l'ASSE affrontera Angers, une équipe qui sort d'une victoire précieuse face à Reims (0-1). Toutefois, le SCO devra faire sans Esteban Lepaul (adducteurs) et Jean-Eudes Aholou (suspendu), tandis que les doutes persistent sur la présence de Biumla et Abdelli. Un contexte qui pourrait jouer en faveur des Verts, à condition qu'ils retrouvent leur solidité défensive et leur mordant offensif.

Des retours et un nouvel état d'esprit pour inverser la tendance

Pour ce rendez-vous crucial, l'ASSE pourrait compter sur les retours de Maçon, Appiah et Moueffek, autant de renforts qui pourraient stabiliser l’équipe. Si Ben Old reste indisponible pour encore quelques semaines, la réunion de l'UNFP pourrait faire du bien à un groupe qui aura besoin d'unité.

Loin d’être anodine, cette soirée de cohésion rappelle aux joueurs qu’ils appartiennent à une institution historique du football français. Ce supplément d’âme sera indispensable pour transformer les regrets en rage de vaincre. Le Chaudron attend une réaction, et les Verts savent qu’ils doivent impérativement répondre présents ce samedi. Réponse dans quelques jours.