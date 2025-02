L'ASSE s'apprête à recevoir Angers SCO ce week-end dans un match d'une grande importance. L'effectif stéphanois devra faire face à plusieurs absences de taille, obligeant Eirik Horneland à revoir ses plans tactiques.

L'entraîneur de l'ASSE devra composer sans Ibrahima Wadji et Ben Old, tous deux indisponibles pour cette rencontre. L'absence prolongée de l'attaquant et celle du milieu offensif constituent un véritable casse-tête pour le coach stéphanois, qui devra puiser dans son banc pour trouver des alternatives.

Le retour en forme d'Irvin Cardona et Lucas Stassin pourrait toutefois offrir des solutions offensives intéressantes. Par ailleurs, des incertitudes planaient sur la disponibilité d'Yvann Maçon, Dennis Appiah et Aimen Moueffek, des joueurs dont la présence pourrait s'avérer décisive.

Un duel capital pour le maintien de l'ASSE

Actuellement 16ème de Ligue 1 avec 18 points, l'AS Saint-Étienne doit absolument engranger des points pour espérer se maintenir dans l'élite. De son côté, Angers SCO occupe la 11ème place avec 26 points et semble être en bonne voie pour assurer son maintien. Les résultats récents des Angevins les placent en situation favorable, à seulement quelques points de leur objectif de la saison.

Lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en octobre 2024, Angers avait dominé les Verts en s'imposant 4-2. L'ASSE aura donc à cœur de prendre sa revanche et de faire oublier cette contre-performance.

Faire le plein à domicile

Après une série de résultats en demi-teinte, les Verts doivent impérativement s'imposer pour redonner espoir à leurs supporters et amorcer une remontée au classement. La pression sera immense, mais le Chaudron devra jouer son rôle de 12ème homme pour pousser les joueurs vers une victoire essentielle.

Les hommes d'Eirik Horneland savent que leur maintien passera avant tout par de bonnes performances à domicile. Face à un adversaire en position plus confortable, mais loin d'être intouchable, l'ASSE doit montrer un visage conquérant et déterminé pour arracher les trois points.

Les mots d'Horneland en conférence de presse sur les absences : "Yvann Maçon et Aïmen Moueffek sont pleinement de retour à l’entraînement. Dennis Appiah poursuit sa réathlétisation, Anthony Briançon a quelques soucis physiques et Pierre Cornud a reçu un coup ce matin. Igor Miladinovic et Ibrahim Sissoko sont malades aujourd’hui."