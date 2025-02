L’ASSE traverse une période de turbulences depuis son retour en Ligue 1. Rachetés par Kilmer Sports Ventures (KSV) le 3 juin 2024, les Verts n’ont pas connu la stabilité espérée. Robert Malm décrypte.

Dès le début, la nouvelle direction a opté pour la continuité en conservant Olivier Dall’Oglio, mais sans lui donner les moyens de ses ambitions. Un mercato estival mal calibré et des résultats en dents de scie ont précipité son départ après une défaite face à Toulouse. Son remplaçant, Eirik Horneland, choisi par KSV, peine à redresser la barre.

Des carences dans l’effectif et un manque de joueurs d’expérience

Robert Malm, consultant et ancien joueur, s’est exprimé dans les colonnes du Progrès sur la situation des Verts. Il pointe du doigt un effectif insuffisamment renforcé : « L’ASSE n’a pas suffisamment renforcé ce groupe qui avait de la qualité mais a perdu Cardona et Chambost. Je m’attendais à ce qu’il y ait des joueurs confirmés qui arrivent cet hiver. » Une critique qui fait écho aux inquiétudes des supporters, voyant leur équipe lutter pour le maintien sans les renforts nécessaires. Abdelhamid, seul joueur expérimenté recruté, se retrouve isolé dans une équipe qui manque de repères.

Un projet flou et des décisions discutables à l'ASSE

Si KSV semblait avoir une vision pour le club, la mise en œuvre reste brouillonne. La phrase de Robert Malm résume bien la situation : "Sa série n’était pas catastrophique non plus. Auxerre et Angers ne se sont pas séparés de leur coach. Peut-être qu’il faut un peu plus de temps pour la Ligue 1. Il n’y avait pas péril en la demeure. Mais je pense que les dés étaient pipés, les nouveaux propriétaires attendaient les mauvais résultats au coin du bois. Dans ces conditions, ils auraient pu changer dès l’été en disant « Merci pour tout, tu as atteint l’objectif, mais on a un autre projet. »

Aujourd’hui, les Verts doivent trouver rapidement des solutions pour éviter une descente immédiate en Ligue 2. La saison est encore longue, mais l’urgence est réelle.

