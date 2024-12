La réserve de l'ASSE s'est imposée 3-2 chez le leader Bourgoin-Jallieu pour clôturer l'année 2024. Une victoire précieuse qui permet à l'équipe de Razik Nedder de passer les fêtes hors de la zone de relégation. Voici les 3 buts stéphanois de cette rencontre en vidéo.

Résumé de la rencontre

En quête de points précieux, les Verts savaient l'importance de leur déplacement sur la pelouse de Bourgoin-Jallieu, leader au coup d’envoi. Appliqués et déterminés, ils ont réussi un véritable coup d’éclat lors de cette rencontre. Bien lancés dans leur match, les Stéphanois ont rapidement pris les devants grâce à Djylian N’Guessan, fraîchement promu professionnel, qui a trouvé le chemin des filets après un bon service (FCBJ 0-1 ASSE).

Dès la reprise, Ayman Aiki a obtenu un penalty transformé avec sang-froid par Igor Miladinovic (FCBJ 0-2 ASSE, 47e). Mais la réaction des locaux ne s’est pas fait attendre. Bourgoin-Jallieu a réduit l’écart dans la foulée, relançant la pression sur les Verts (FCBJ 1-2 ASSE, 49e). Poussés par leur ambition de finir l’année en tête du championnat, les Isérois ont continué d’attaquer et ont égalisé à l’heure de jeu (FCBJ 2-2 ASSE, 61e).

Malgré cette remontée, les Stéphanois n’ont pas baissé les bras. Profitant d’une erreur défensive adverse, Igor Miladinovic a inscrit son second but de la soirée, redonnant l’avantage à l’ASSE (FCBJ 2-3 ASSE, 77e). Solidaires jusqu’au coup de sifflet final, les Verts ont su préserver ce précieux résultat et repartent avec trois points essentiels. Bravo à eux pour cette belle performance !

Bourgoin-Jallieu 2-3 ASSE

Ce samedi 14 décembre au stade Rajon (18h)

Buts : Bozkurt (49e), Mecheri (61e) pour le FCBJ; N’Guessan (26e), Miladinovic (47e sp, 77e) pour l’ASSE.

XI de départ : Touré - Pedro, Kinunga, Ndiaye, Makhloufi - Sahraoui, Gadegbeku, Fall, Miladinovic - Aiki, N’Guessan. Entraîneur : Razik Nedder.

"Je suis très fier du football pratiqué par mes joueurs et fier de mon staff, se réjouit Razik Nedder. C’est une vraie belle victoire chez le leader. On a fait preuve de qualité dans le jeu face à eux.

Les 3 buts stéphanois

Crédit photo : asse.fr