L'ASSE se déplaçait chez le leader Bourgoin-Jallieu ce samedi à 18h. Au même titre que l'effectif professionnel, c'était la dernière rencontre de l'année 2024 pour l'équipe réserve de capitaine Jebryl Sahraoui. Résumé de la rencontre.

La compo de l'ASSE

Touré - Kinunga, Ndiaye, Makhloufi, Pedro - Sarahoui, Gadegbeku, Fall, Miladinovic - Aiki, Nguessan

Résumé du match

La réserve de l'AS Saint-Étienne a remporté une victoire précieuse à l'extérieur face à Bourgoin-Jallieu dans un match riche en rebondissements.

Le début de rencontre a été marqué par un duel équilibré entre les deux équipes, avec une occasion de chaque côté dans le premier quart d’heure. Après un bel arrêt du gardien stéphanois dès la 6e minute, les Verts ont progressivement pris le contrôle du jeu. La domination s’est concrétisée à la 26e minute, grâce à un but de N'Guessan, bien servi par Pedro. L'attaquant a conclu d’un tir dans un angle fermé. Malgré la pression adverse et une erreur du gardien sur corner à la 37e, les Stéphanois ont tenu leur avantage jusqu'à la pause, même si un penalty non sifflé pour N'Guessan à la 45e a fait débat.

La seconde période a démarré sur les chapeaux de roue. Aïki a obtenu un penalty dès la 46e, transformé par Igor Miladinovic pour donner un avantage de 2-0 aux Verts. Mais Bourgoin n’a pas tardé à réagir en réduisant l’écart à la 48e. La dynamique du match s’est alors inversée, les locaux se montrant de plus en plus menaçants. Une mésentente entre le gardien et sa défense a permis à Bourgoin d’égaliser à la 61e.

Malgré la pression adverse, Saint-Étienne a su renverser la situation. Miladinovic, encore lui, a profité d’une nouvelle erreur défensive berjallienne pour inscrire le but de la victoire à la 77e minute après avoir dribblé le gardien.

Les dernières minutes ont été haletantes. Bourgoin a multiplié les assauts, obtenant plusieurs coups francs dangereux et réclamant un penalty litigieux à la 87e, mais la défense stéphanoise a tenu bon. La victoire 3-2 des Verts, acquise contre le cours du jeu en fin de match, leur permet de repartir avec trois points importants.

La prochaine rencontre se jouera le dimanche 12 janvier contre la lanterne rouge : Hauts Lyonnais. Cette rencontre marquera le retour de plusieurs anciens stéphanois (Cabaton, Meyer, Gabard, Bengguedoudj...). Une rencontre d'une importance capitale dans la course au maintien dans ce championnat de national 3.

Réaction de Razik Nedder (coach de l'ASSE)

"Je suis très fier du football pratiqué par mes joueurs et de mon staff. Chez le leader, c’est une vraie belle victoire. Nous avons fait preuve de qualité dans le jeu face aux leaders de la poule, qui avaient marqué 3 buts contre l’OL et 6 contre Clermont.

Notre 4-4-2 en losange nous a permis de prendre le match en main. Techniquement, les garçons ont été bons, et notre pressing a bien fonctionné.

Nous avons une nouvelle fois joué avec de jeunes joueurs, dont un né en 2007 et un en 2008, titulaires. Cela valide également le travail accompli durant cette première partie de saison. Les garçons progressent, et c’est une vraie satisfaction.

Cela fait six saisons que je suis à la tête de la réserve, et je trouve que la poule n’a jamais été aussi relevée. Notre série continue : c’est notre 5e match consécutif sans défaite, et ce n’est pas négligeable.

J’en profite pour féliciter Clément et sa compagne, notre adjoint préparateur, qui est devenu papa cette semaine. Beaucoup de personnes travaillent dans l’ombre, et c’est pour moi une manière de leur témoigner ma reconnaissance."

Crédit photo : asse.fr