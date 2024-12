Chaque semaine, retrouvez votre émission Sainté Night Club, votre rendez-vous du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous revenons sur l'actualité de l’ASSE. Ce vendredi, l'ASSE se déplaçait à Toulouse à 20h45. . Focus sur la rencontre à venir contre Marseille, le premier de la saison en coupe de France. L’émission est disponible gratuitement sur YouTube et Twitch. En direct ou en replay, rejoignez-nous nombreux, et n’oubliez pas de vous abonner !

Toulouse s'est imposé 2-1 face à l'AS Saint-Étienne dans un match disputé où les Verts, plus séduisants dans le jeu que lors de leurs deux dernières sorties, n'ont pas été récompensés. Malgré leur domination par moments, ils ont été crucifiés par un réalisme plus important de Toulouse. Une défaite frustrante pour l'ASSE, qui a montré de belles choses mais payé cher son manque d'efficacité et ses erreurs défensives. Le lendemain, les dirigeants de l'ASSE ont décidé de limoger Olivier Dall'Oglio. Une décision forte pour l'avenir stéphanois.

À noter cette année : le retour du quiz au profit des associations. Comme la saison dernière, les chroniqueurs joueront pour une association, et les gains issus des vues sur les différentes plateformes seront reversés à l'association choisie par le chroniqueur victorieux.

Vous êtes auditeur et souhaitez-vous exprimer ou participer à l'émission ? Faites-le nous savoir ! Contactez-nous sur X, et nous vous guiderons pour intervenir en direct.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Kevin

Chroniqueurs : Hervé - Patrick Guillou

Chat : Karl

DEBRIEF : l'ASSE frustrante ! (20’)

- Défaite imméritée ?

- ODO s’est-il trompé ?

- Stassin a t il lancé son aventure en Vert ?

- Des stéphanois inoffensifs

ODO remercié - Nouveau staff à venir ! (25’)

- ODO remercié. Mérité ? Logique ?

- Nancy, Horneland, Camara, Beye ? Qui pour les Verts ?

Prochain RDV de l'ASSE (10’)

- Coupe de France ? Quel enjeu ?

- Votre 11 ? Turnover ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin