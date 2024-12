L’ASSE a perdu ses 2 matchs de championnat lors du mois de décembre. Les Verts ont décidé de mettre fin à leur collaboration avec Olivier Dall'Oglio. Le futur entraîneur commencera son aventure sur le banc stéphanois en 2025 par la réception de Reims. La phase aller sera ensuite clôturée par un déplacement au Parc des Princes. La rencontre entre le PSG et l’ASSE vient d’être programmée.

Le PSG, bourreau récurrent de l’ASSE

Les déplacements au Parc des Princes sont souvent synonymes de calvaire pour les Verts ces dernières années. Les Stéphanois ne sont pas en réussite cette saison à l’extérieur et n’ont plus gagné au Parc depuis 2012. Il faut remonter à 2016 pour voir les Verts prendre un point à Paris. Robert Beric avait alors inscrit le but du 1-1 en toute fin de rencontre.

L’ASSE s’est inclinée 3-1 lors de sa dernière venue au Parc. Denis Bouanga avait ouvert le score avant que Kylian Mbappé ne renverse le match à lui tout seul. Inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive, l’ancien Monégasque a offert les trois points au PSG. La saison précédente, les Verts avaient frôlé l’exploit dans une fin de match dingue. Après 78 minutes d’ennui, Denis Bouanga ouvre le score. Mbappé réplique une minute après avant de s’offrir un doublé. Romain Hamouma pense offrir le nul aux Verts à la 92ᵉ, mais Icardi marquera un troisième but pour Paris.

La saison 2019-2020 ne nous offrira pas de PSG - ASSE en championnat en raison de la crise sanitaire. Les Verts auront par contre l’occasion de disputer un match de Coupe de la Ligue au Parc des Princes en janvier. Le PSG étrillera l’ASSE sur le score de 6-1. Les deux saisons précédentes, Paris gagnera également sur des scores fleuves : 4-0 en 2018-2019 et 3-0 en 2017-2018. Le bilan est donc de cinq défaites lors des cinq derniers déplacements dans la capitale, toutes compétitions confondues.

Le déplacement à Paris est planifié

L’ASSE clôturera sa phase aller par un déplacement chez le triple champion de France en titre. Les Verts défieront le PSG le Dimanche 12 janvier à 20h45. La rencontre de la 17ᵉ journée de Ligue 1 sera diffusée sur DAZN.

Programmation complète de la 17ᵉ journée de Ligue 1

Vendredi 10 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

FC Nantes – AS Monaco

Vendredi 10 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

AJ Auxerre – LOSC Lille

Samedi 11 janvier 2025 à 17h00 sur beIN SPORTS 1

Stade Brestois 29 – Olympique Lyonnais

Samedi 11 janvier 2025 à 19h00 sur DAZN

Stade de Reims – OGC Nice

Samedi 11 janvier 2025 à 21h00 sur DAZN

Stade Rennais FC – Olympique de Marseille

Dimanche 12 janvier 2025 à 15h00 sur DAZN

Havre AC – RC Lens

Dimanche 12 janvier 2025 à 17h15 sur DAZN

Toulouse FC – RC Strasbourg Alsace

Montpellier Hérault SC - Angers SCO

Dimanche 12 janvier 2025 à 20h45 sur DAZN

Paris Saint-Germain – AS Saint- Étienne