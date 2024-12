Alors que l'ASSE espère accrocher son maintien en Ligue 1, son effectif paraît bien trop court pour performer. Si les nouveaux dirigeants ont sorti le chéquier durant le mercato estival, ce pourrait être de nouveau le cas cet hiver. Un ancien joueur est annoncé sur les petits papiers de KSV.

Formé sur l'île de la Réunion, Dimitri Payet fait ses premiers pas dans le monde du football avec l'AS Excelsior. Mais transféré au FC Nantes en 2005, c'est plutôt avec l'ASSE que le milieu offensif se révèle. Capable de coups d'éclat sur coup franc et balle au pied, Dimitri Payet dispute 148 rencontres sous la tunique verte. Ce dernier marque notamment le mythique coup franc du 100ᵉ derby le 25 septembre 2010.

Si Payet s'essaie à la Premier League du côté de West Ham United (2015-2017), ce dernier s'inscrit véritablement du côté de l'Olympique de Marseille entre 2017 et 2023. Bien que critiqué, l'ancien stéphanois s'impose dans la formation phocéenne, symbolisant, un temps, le maillot bleu et blanc.

Depuis, Dimitri Payet s'est engagé pour Vasco de Gama en première division brésilienne. Une aventure en demi-teinte, malgré les 52 rencontres disputées.

En difficulté du côté du Brésil, Dimitri Payet pourrait retourner en métropole. C'est en tout cas ce qu'affirme le journaliste João Van Boysen. Le SM Caen (Ligue 2), de MLS, mexicain et l'ASSE seraient intéressés par le milieu de terrain, à en croire les informations du journaliste.

"Les clubs français #Caen et #SaintÉtienne s'intéressent au milieu de terrain français Dimitri Payet de #Vasco. Un club de #MLS et un club de football mexicain ont également sondé le staff du joueur. Vasco ne devrait pas entraver la transaction si une offre arrive. "

Affaire à suivre ...

🚨O #Caen e o #SaintÉtienne, ambos da França, demonstraram interesse no meio-campista francês Dimitri Payet, do #Vasco. Um clube da #MLS e um clube do futebol mexicano também andaram sondando o staff do jogador. O Vasco não deve dificultar o negócio caso chegue uma proposta. pic.twitter.com/nyH4sB1LOm

— João Van Boysen (@BoysenJoao) December 20, 2024