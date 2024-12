Sous les ordres de Laurent Huard, l'ASSE s'inclinait ce dimanche face à Marseille. Une nouvelle défaite face aux Phocéens, cette fois à l'occasion des 32ᵉ de finale de Coupe de France (4-0). Une débâcle qui ne laisse pas les experts indifférents. L'After Foot (RMC) a réalisé un débrief dans la foulée. Extrait.

L'OM bien supérieure à l'ASSE

La défaite n'a guère été une surprise. Les joueurs de Laurent Huard, observés par Eirik Horneland, n'ont fait que subir face aux Phocéens. Déjà défaits il y a quelques semaines deux buts à zéros, les Verts encaissaient le double ce dimanche après-midi.

Daniel Riolo (RMC) : "Marseille termine bien l'année. Elle enchaîne les bons matchs. Je crois que c'est clair, De Zerbi a trouvé l'équipe fanion. Là ça bouge plus. Le but de Greenwood, je n'arrête pas de le dire, depuis le début de la saison, il a une capacité assez impressionnante à se mettre en position de frappe et à exécuter des frappes. Il tire sans difficulté, parfois dans des angles complexe. Il a une espèce de jambe élastique. (...) Luis Henrique ? Je vais arrêter de me moquer de lui parce que ce qu'il fait commence à être très intéressant."

"Le mec est bête de chez bête."

Déjà handicapés par une infirmerie particulièrement remplie, les Stéphanois devaient évoluer à 10 contre 11 suite à l'expulsion d'Ibrahim Sissoko après un mauvais geste sur Leonardo Balerdi (21e).

Daniel Riolo (RMC) : "C'est une belle équipe de pipe ! Je ne sais pas comment Horneland va les remettre à courir. Les Verts ne se remuent pas. Ce sont des pantins. (...) Ibrahim Sissoko est débile ou quoi ? Ton équipe est en difficulté ... Mais il ne comprend pas. (...) Tu dois connaître un peu tes adversaires. Tu doit savoir que Balerdi est plutôt un vicieux. S'il y a matière à ce qu'il force une expulsion, il va le faire. Il n'y a pas à lui reprocher. (...) Le mec est bête de chez bête."