Ce dimanche 8 décembre, l'ASSE recevra l’Olympique de Marseille dans le cadre de la 15ᵉ journée de Ligue 1. Une rencontre aux enjeux contrastés : d’un côté, les Verts chercheront à engranger des points précieux pour se distancer de la zone de relégation, tandis que de l’autre, l’OM, en pleine forme et confortablement installé à la 2ᵉ place du championnat, voudra poursuivre sa belle dynamique. En attendant, le club présente un nouveau maillot pour la Sainte Barbe.

Un nouveau maillot de l'ASSE pour la Sainte Barbe

L’ASSE dévoile un maillot à manches longues en gris charbon orné de détails dorés, spécialement conçu pour ses supporters. Ce lancement a été réalisé à travers une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, mettant en scène Fernand Fraisse, ancien mineur du Puits Couriot, accompagné de deux Stéphanois profondément liés à l’histoire de leur ville.

Le maillot arbore des motifs représentant des piolets et un casque de mineur, symboles également présents sur l’arche d’entrée du Puits Couriot. Les bénéfices de sa vente seront intégralement reversés à plusieurs causes locales : l’association Sainte-Barbe, qui organise depuis quatre ans des festivités en centre-ville avec le soutien du club ; l’association « Les Amis du musée de la Mine de Saint-Étienne », qui enrichit les collections du musée et contribue à son rayonnement ; ainsi qu’au label « Steph’ », qui finance et soutient des événements sur le territoire ligérien.

Disponible à partir de demain, samedi, le maillot sera mis en vente dès 10h à la Boutique des Verts et en ligne, puis à 10h30 au Chalet de Noël sur la place de l’Hôtel de Ville. Il sera proposé au prix de 54,90 €, avec des tailles allant du XS au XXL.

La mise en scène du maillot

Le coup d’envoi d’ASSE-Marseille donné par Fernand Fraisse. Du haut de ses 85 ans, notre égérie, ancien mineur et membre de l’association « Les Amis du Musée de la Mine de Saint-Étienne » donnera ce dimanche soir le coup d’envoi fictif du choc face à l’Olympique de Marseille. Cinq membres de l’association seront également honorés lors de l’avant-match.