Darling Bladi est apparu à quelques reprises en équipe professionnelle, sans toutefois s'y installer au vu de la marge de progrès qu'il doit encore exploiter pour y parvenir. Cela n'enlève en rien le talent de ce jeune joueur qui a été prêté cette saison à Bourg Péronnas. Son coach s'exprime dans Le Progrès et évoque sa progression...

Darling Bladi, 20 ans, est un produit du centre de formation stéphanois. Repéré en région parisienne, il a rejoint l’ASSE en 2019 après avoir fait ses gammes au CFFP (94). Formé initialement comme ailier gauche, il a été repositionné au poste de latéral gauche par Jean-Luc Dogon et Laurent Huard durant ses années en U18, un choix qui a marqué un tournant dans sa progression.

Issu de la génération 2004, aux côtés d’Antoine Gauthier et Karim Cissé, Bladi a signé son premier contrat professionnel avec l’ASSE en 2022, prolongeant jusqu’en 2027. Gaucher rapide et athlétique, il a également connu ses premières minutes en équipe première, notamment en Coupe de France face à Bourg-en-Bresse et Nîmes, avant d’obtenir du temps de jeu en Ligue 2 contre Bordeaux.

Un prêt pour accélérer la progression de Bladi

L’été dernier, l’ASSE a décidé d’envoyer Darling Bladi en prêt à Bourg-en-Bresse, récemment promu en National. Une décision mûrement réfléchie pour permettre au joueur d’accumuler du temps de jeu et de gagner en expérience à un niveau supérieur à la réserve stéphanoise.

Ce prêt s’inscrit dans une stratégie bien définie du club, qui a déjà vu des jeunes comme Louis Mouton s’illustrer lors de prêts similaires. Pour Bladi, Bourg-en-Bresse représente une opportunité idéale : évoluer dans un système en 3-5-2, qui exploite pleinement ses qualités offensives tout en lui imposant des exigences accrues sur le plan défensif.

Des débuts prometteurs mais perfectibles

À Bourg-en-Bresse, Darling Bladi s’est rapidement imposé comme un joueur clé. Avec 11 matchs joués sur 12, dont 10 comme titulaire, il fait partie des éléments les plus utilisés par son entraîneur, David Le Frapper. Ce dernier apprécie les qualités physiques de son latéral gauche, notamment son volume de course, sa vitesse et son endurance, des atouts majeurs pour occuper le couloir gauche dans un système en 3-5-2.

Sur le plan offensif, Bladi montre un réel potentiel hérité de son passé d’ailier. Toujours prêt à se projeter vers l’avant, il multiplie les débordements et apporte offensivement. Toutefois, son entraîneur pointe un manque de lucidité dans le dernier geste : « Par moments, il a un temps d’avance sur tout le monde, il peut mettre un bon ballon et en fait, il va revenir en arrière car il n’a pas pris sa décision » Ce manque de justesse, souvent lié à une débauche d’efforts, reste une marge de progression importante pour le jeune Bladi.

Bladi joue en Bleu, pas en Vert !

Sur le plan défensif, Bladi doit encore gagner en rigueur et en concentration. Plusieurs erreurs, comme celles survenues contre Nancy ou Rouen, ont coûté des buts à son équipe. Son entraîneur, exigeant, travaille avec lui pour lui inculquer une « culture de la gagne » et une attention aux détails. « Avec les matchs, il va grandir », affirme David Le Frapper, confiant dans le potentiel de son joueur.

Au-delà de ces aspects techniques, c’est aussi sur le plan mental que Bladi progresse. Le FBBP 01 ne ménage pas son joueur prêté, le poussant à s’impliquer pleinement dans le projet collectif. « À son arrivée, je lui ai dit que son maillot était bleu, pas vert, et que le National exigeait un niveau de compétition supérieur à ce qu’il avait connu en N3 », explique son coach. Cette exigence semble porter ses fruits, puisque Bladi commence à s’affirmer comme un leader sur le terrain.

Bladi se montre déterminé. « Mon premier objectif est l’aspect défensif, je dois être plus régulier », reconnaît-il. Il se concentre également sur son rôle offensif, cherchant à améliorer la qualité de ses centres et ses choix dans les derniers mètres. « Je veux tellement bien faire que je manque parfois de lucidité sur mes dernières touches de balle », avoue-t-il.

Un avenir prometteur du côté de l'ASSE ?

Avec sa progression constante, Darling Bladi pourrait rapidement devenir un atout pour l’ASSE, surtout en l'absence de latéraux qui donne satisfaction actuellement chez les pros...

S’il parvient à gommer ses défauts et à renforcer ses points forts, Bladi pourrait revenir à Saint-Étienne plus mature et prêt à rivaliser pour une place dans le groupe professionnel. Pour l’heure, il se concentre sur sa saison en National, bien décidé à honorer son engagement envers Bourg tout en gardant en tête son objectif ultime : briller sous le maillot Vert.