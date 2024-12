Les Verts reçoivent l'OM pour le premier gros choc de la saison à Geoffroy Guichard. Pour la première fois de la saison, l'ASSE jouera en prime time le dimanche soir à 20h45. L'occasion de briller mais surtout de faire un exploit face à un cador de la ligue 1.

L'ASSE fait face à une pénurie d'absences ce week-end contre l'Olympique de Marseille. En effet, Olivier Dall'Oglio doit composer depuis plusieurs semaines sans son titulaire Ben Old. Remplacé par Augustine Boakye, le ghanéen est suspendu pour cette rencontre (et probablement toujours blessé au quadriceps). Enfin, l'autre option, Mathieu Cafaro a été expulsé contre Rennes et sera, lui aussi, indisponible pour cette rencontre. En d'autres termes, le staff stéphanois perd 3 de ses 4 cartouches habituelles et ne pourra compter que sur Zuriko Davitashvili. L'heure pour Ayman Aiki ?

Un talent reconnu dans le Forez et ailleurs !

Alors qu'il joue la majeure partie des rencontres en national 3 (ou au challenge des espoirs), Ayman Aiki garde la confiance de Bernard Diomède, le sélectionneur de l'équipe de France U20. Convoqué systématiquement, il compte 36 sélections pour 8 buts depuis le début de son cursus de formation (U17 à U20). Un crédit et une confiance qui lui permettent de performer régulièrement.

Seulement, le joueur est à la peine dans le Forez. Les multiples chances qui lui ont été offertes n'ont pas été fructueuses. La greffe sous Batlles n'a pas pris et sous Dall'Oglio le constat a semblé identique. Pourtant, le club par l'intermédiaire de sa nouvelle direction croit beaucoup en Ayman Aiki. En effet, le projet Kilmer veut s'appuyer sur ce genre de joueur à fort potentiel.

D'autant que le joueur est courtisé. Sous contrat jusqu'à juin 2026, les négociations sur sa prolongation semblent actuellement au point mort. À 18 mois de la fin de son contrat, la possibilité de voir le jeune partir (définitivement ou via un prêt) n'est plus à exclure. Le club l'a retenu durant le mercato estival malgré les avances de Getafe, la donne pourrait être différente s'il revenait à la charge à l'avenir. À 19 ans, le joueur recruté à Joinville aspire à évoluer dans le monde professionnel.

L'heure de la dernière chance est-elle en train de sonner en ce mois de décembre pour Ayman Aiki ? Dans un contexte stéphanois qui ne l'a pas ménagé, est-il en mesure de s'imposer ou doit-il prendre son envol pour exploser comme plusieurs anciens de la maison verte (Sow, Camara...) ? Le mariage ne prend pas encore pour ce joueur de 19 ans mais le club doit-il s'armer de patience ou laisser le joueur prendre son envol définitivement ?

L'heure d'Ayman Aiki à l'ASSE ?

Une fois ce constat fait, l'ailier qui arrive en cinquième position dans la hiérarchie depuis le début de saison est Ayman Aiki. Les absences vont probablement lui offrir à nouveau une nouvelle chance... de titulaire ?

Les prestations effectuées en préparation lui avaient permis d'obtenir du temps de jeu en début de saison. Malheureusement, ses prestations en dents de scie, notamment celle contre Brest l'ont vu sortir du groupe. Ayant pris part à 3 rencontres depuis le début de saison, il est redescendu doucement avec le groupe réserve tant durant les matchs qu'à l'entraînement. Une situation qui n'a pas semblé perturber l'international français U20 qui enchaîne les buts avec l'équipe de Razik Nedder. Buteur lors des trois dernières rencontres avec le groupe réserve (Seyssinet, Espaly et PSG), il est décisif cette saison contrairement à la saison passée. Il semble devenir l'un des leaders d'attaque du groupe N3. De quoi donner lui (re)donner du crédit ?

Dans le groupe ce week-end pour le déplacement à Rennes, Ayman Aiki n'est pas entré. Ibrahima Wadji lui a été préféré dans un rôle moins familier d'ailier après l'exclusion de Cafaro. L'attaquant sénégalais est forfait pour le match de ce week-end. L'alternative Pierre Cornud n'est pas à exclure non plus, à moins que le coach change de système ? Réponse ce dimanche à partir de 19h45 !