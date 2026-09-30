Durant cette trêve internationale, Peuple Vert poursuit sa revue d’effectif. Focus sur Julien Le Cardinal, promu capitaine par Ian Cathro et devenu l’un des hommes forts de l’arrière-garde stéphanoise.

Arrivé dans le Forez l’hiver dernier, le défenseur central s’est imposé comme un cadre incontournable du vestiaire. Titularisé lors des 7 premières journées pour un total de 626 minutes de jeu, le capitaine stéphanois forme avec Sohaib Naïr la charnière de départ des Verts.

Le profil du défenseur relanceur moderne

L’analyse de sa fiche Data’Scout classe Julien Le Cardinal au 28ᵉ rang des « Défenseurs Relanceurs » (indice 48) et au 29ᵉ rang des « Défenseurs Aériens » (indice 47) de Ligue 2.

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Son apport en phase de possession constitue sa principale valeur ajoutée. Il se situe au 91ᵉ centile pour les courses progressives et au 89ᵉ centile pour les passes réussies vers le dernier tiers. Très à l’aise pour allonger le jeu (83ᵉ centile en passes longues réussies), il n’hésite pas à sauter les lignes pour toucher directement ses attaquants.

Avec un 70ᵉ centile pour les buts inscrits et un 80ᵉ centile pour les duels offensifs disputés sur phases arrêtées, il représente un vrai danger dans la surface adverse. C’est un joueur qui aime disputer les duels notamment sur les coup de pieds arrêtés défensifs et offensifs.

Sa Data’Scout pointe en revanche un secteur à consolider : les duels défensifs au sol (16ᵉ centile pour le volume, 8ᵉ centile pour le pourcentage de duels remportés).

Sorti sur blessure à Metz : des nouvelles rassurantes

Après un début de saison très solide, la charnière centrale a connu trois rencontres plus poussives (Dijon, Dunkerque et Metz), illustrées par la sortie de Le Cardinal à la 86ᵉ minute contre le FC Metz au profit de Chico Lamba.

Invité dans l’émission Ligue 2 Extra sur beIN SPORTS la semaine dernière, le capitaine des Verts s’est montré rassurant sur son état physique :

« Ça va. On va dire que c’est une très, très grosse béquille. Il va falloir un petit peu de repos. Ça a très bien évolué depuis ce week-end. La trêve tombe bien, ça aurait été compliqué de jouer ce week-end. Je serai aux soins demain matin. »

Trois semaines de pause qui tombent au bon moment pour lui permettre de récupérer avant la réception de Rodez le 10 octobre. Avec la montée en puissance de Chico Lamba et la présence de Maxime Bernauer, Ian Cathro disposera de plusieurs options pour ajuster son axe défensif.

La note de Julien Le Cardinal : 7/10

Notre note : 7/10.

Prise de responsabilité réussie pour Julien Le Cardinal. En héritant du brassard, le défenseur a pris une dimension supplémentaire au sein de l’effectif. Indispensable par sa qualité de relance et son leadership, il doit profiter de cette trêve internationale pour soigner sa béquille et retrouver l’imperméabilité défensive des premières journées.