Semaine de coupe de France oblige, la réserve de l’ASSE n’a pas de rencontres officielles ce week-end en national 3. Afin de garder la forme et surtout de continuer à former des jeunes joueurs de football, le club a décidé d’organiser un match amical contre la réserve de l’Olympique de Marseille. Joué à l’Étrat cette rencontre a rendu son verdict. Résumé.

La composition de l’ASSE

Toure – Nzuzi, J. Mouton, Ndiaye – Achour, Gadegbeku, Cateland, Kies, Agesilas – Mayilla, Nguessan.

Sont entrés en jeu : El Jamali, Makhloufi, Camara, Hornech, Lhery.

Résumé de la rencontre

C’est un match qui finalement se déroule chaque saison. Les deux clubs évoluent tous les deux en N3 mais ne sont pas dans la même poule. Les bonnes relations entre les deux centres de formation offrent la possibilité d’effectuer un match amical. L’occasion de se mesurer à des équipes d’un autre championnat. Aussi, le club peut s’aventurer davantage dans des perspectives de formation sans obligation de résultat lors de ces rencontres. Avec l’abandon du tournoi des réserves, ce genre de match est donc nécessaire.

Déroulée ce jour à l’Etrat, la rencontre a accouché d’une victoire stéphanoise. Les Verts ont ouvert le score par l’intermédiaire de Djylian Nguessan sur une passe décisive de Samy Achour à la 20ᵉ minute de jeu. Après de nombreux changements effectués dans le nouveau 3-5-2 opérer par coach Razik Nedder, Enzo Mayilla a tué la rencontre à dix minutes de son terme. Il marque sur une offrande merveilleuse de Nadir El Jamali. 2-0, c’est le score final face à l’équipe de Jean-Pierre Papin.

Réaction du coach stéphanois

Razik Nedder (coach de la réserve de l’ASSE) : « Un match maîtrisé. On a retrouvé notre intensité et notre maîtrise collective. Quand on arrive à mettre ces ingrédients, on est dans notre football. On a pris du plaisir aujourd’hui, ce genre de match sont intéressants dans la formation de nos jeunes joueurs. Cela ressemble davantage à là où on veut les emmener. »