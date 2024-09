En conférence de presse ce jeudi midi, Olivier Dall’Oglio est revenu sur la fin de mercato agitée dans le Forez. Le coach de l’ASSE a également été questionné sur la possibilité de recruter un joueur compte tenu de la blessure d’Yvann Maçon qui va être éloigné des terrains pendant près de deux mois.

Deux recrues attendues au tournant

Olivier Dall’Oglio (coach de l’ASSE) : « Comme tout mercato, le problème c’est que ça arrive à la fin, qu’on a tout le monde. Là on a des joueurs qui vont certainement nous amener, je répète ce que je vous ai dit. À moi de trouver le lien qui va unir tous ces joueurs, c’est surtout ça. Éviter d’avoir trop de blessures aussi, parce que ça peut nous handicaper. Mais sinon, je les trouve plutôt positives toutes ces arrivées. Ce qui ennuie toujours les staffs, c’est toujours les mêmes choses, c’est que ça s’étale sur tout l’été. »

« Il faudra construire l’expérience, il faudra compenser par beaucoup de fraîcheur. Des jeunes équipes comme ça, il faudra mettre tout notre cœur là-dedans. En tout cas, nous, on est à fond dedans au niveau du staff. Les joueurs, cette semaine, sur les derniers 15 jours, après le match de Brest qu’on a bien analysé, à travers ce qu’on a réalisé de bien et surtout de moins bien, on parlait des coups de pied arrêtés, tout a été vu sur la vidéo, tout a été vu sur le terrain, donc maintenant il faut qu’on avance. »

De la Fraicheur ? « C’est amener de la vie, du mouvement, des courses. Il faut de la générosité. C’est ce que j’attends des joueurs qui vont rentrer. Et aussi, bien sûr, il faudra de l’intelligence de jeu. Mais je répète, je pense que les derniers joueurs qui sont arrivés doivent nous amener quelque chose. »

Dall’Oglio sur Ekwah et Stassin : « C’est des joueurs qui sont prêts. C’est vrai. C’est des joueurs qui sont prêts. Il n’y a juste Pierre (Ekwah) qui n’a pas fait énormément de matchs. Mais on a vu que physiquement, sur le terrain, c’était pas mal. Il y a beaucoup de vigueur, en tout cas. Et pour Lucas (Stassin), lui, il était déjà dans son championnat, donc il n’y a pas de souci. »

« Milieu défensif, Pierre, bien sûr, devant la défense, capable de bien se déplacer pour recevoir les ballons. Une présence athlétique aussi, ce qui est intéressant, qui va certainement nous aider aussi sur les coups de pied arrêtés. Offensif et défensif. Une bonne qualité de relance. Et puis après, une certaine vision tactique aussi. Quand on parle avec lui, même s’il reste encore très jeune, à 22 ans, on est très jeune. Il a déjà une bonne expérience, un garçon qui a voyagé aussi, qui a vu plusieurs clubs et qui s’adapte très rapidement, c’est ce qu’on a vu. »

Dall’Oglio ouvre la porte à une recrue supplémentaire

« Lucas, c’est un garçon qui est vraiment un chasseur de buts. C’est son idée première, c’est de marquer des buts, qu’il se place et se déplace très très bien, avec une qualité technique quand même assez intéressante. Donc jeu de tête aussi, c’est un vrai attaquant et on parlait de fraîcheur, c’est un garçon qui est capable de demander en profondeur, ça aussi ça m’intéresse. »

« C’est compliqué pour tout le monde. Je pense qu’effectivement, c’est général, je ne vous parle pas spécialement de Saint-Etienne, les droits télé ont plombé quand même pas mal de choses. Vous avez vu qu’il y a eu sur certains clubs pratiquement pas de transaction. Il y en a pas mal qui ont attendu vraiment le dernier moment. Il y a des choses qui se sont faites, qui ne se sont pas faites. Effectivement, ça a perturbé. Mais bon, le mercato, quoi qu’il en soit, perturbe. Et là, je pense que ça nous a perturbé encore plus. Ça a perturbé les clubs, effectivement, encore plus. Et donc, obligatoirement, le sportif. Ça, c’est sûr. »

Un mercato totalement fini ou la blessure d’Yvann Maçon rebat les cartes ? « Il y a une réflexion. Il y aura une réflexion, obligatoirement. »