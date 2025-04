Si la saison des professionnels de l'ASSE est délicate en Ligue 1 et que le maintien est loin d'être acquis avec une 17ème place au classement actuellement, les choses se déroulent plutôt bien du côté de la formation. Colin, Sylvain, Romain et Clément de l'équipe Peuple Vert sont justement revenus sur la saison des équipes de la formation stéphanoise.

En juin dernier, l'ASSE communiquait sur la vision de la formation sous Kilmer Sports : "Fondement historique de la performance des Verts au plus haut niveau, la formation continuera d’être le socle de l’AS Saint-Étienne sous la présidence d’Ivan Gazidis et Kilmer Sports. La Direction a donc décidé de renouveler sa confiance au projet de Laurent Huard qui a toujours placé l’ASSE dans les cinq meilleurs centres de formation français depuis sa prise de fonction en 2021, après le travail effectué par Philippe Guillemet."

Entre lutte pour les playoffs et lutte pour le maintien

Un peu moins d'un an plus tard, le nouveau propriétaire canadien n'a pas véritablement mis sa patte sur le centre de formation de l'ASSE. La carte de la continuité a été privilégiée, malgré quelques ajustements à souligner. Les résultats des différentes équipes de la formation sont donc pour le moment assez semblables à ceux des saisons précédentes. Comme lors de l'exercice 2023-2024, les U17 sont leaders de leur poule et iront disputer les playoffs. Les U19 sont eux en seconde position et ont désormais leur destin entre leurs mains pour prolonger un peu leur saison. Enfin, la réserve, désormais entraînée par Sylvain Gibert, est actuellement 8ème et devra accrocher quelques points afin de valider un maintien pas encore acquis.

Pour en savoir plus sur la saison de ces trois équipes, les joueurs à suivre ou encore les éléments susceptibles de signer leur premier contrat professionnel dans les prochaines semaines, rendez-vous sur la vidéo ci-dessous.