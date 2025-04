L'ASSE joue-t-elle sa dernière chance en recevant le Stade brestois ce dimanche ? C'est une possibilité. Les stéphanois auront la pression devant leur public. Eirik Horneland s'est présenté en conférence de presse ce vendredi. Extraits.

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "On se concentre vraiment sur l'importance de l'entraînement, la manière de se donner à fond, de l'aborder avec le sourire, avec la bonne énergie. Il faut qu'on se dépasse tous les jours. C'est ce qui va nous aider pour la suite. Il faut vraiment qu'on arrive à mesurer les progrès qu'on a fait par rapport à nos débuts et il faut qu'on continue à se battre pour continuer à progresser.

Je pense qu'on a encore beaucoup de combativité en réserve. Il faut qu'on aille la chercher peut-être avec de l'adrénaline. Ça nous aidera certainement à puiser dans nos ressources et être au niveau en termes de combativité. En tout cas, ce groupe a ce qu'il faut pour afficher le bon état d'esprit. On a vraiment tout ce qu'il faut au sein de cette équipe pour aller chercher notre maintien. L'envie de gagner des matchs est là, l'envie de s'améliorer sur tous les détails est là, l'envie d'être meilleur, d'être plus fort. Il faut vraiment aller le chercher parce qu'on a ces choses en réserve."

La responsabilité de jouer pour l'ASSE

Eirik Horneland (Entraineur de l'ASSE) : "Je ne parle pas seulement des joueurs, je parle de moi en tant qu'entraîneur, de mon staff, du club. Tout le monde doit en faire plus pour aider l'équipe.

C'est une grande responsabilité de représenter ce club. Nous devons délivrer notre responsabilité pour jouer et travailler pour ce club. On a tous une très grosse responsabilité de jouer et de travailler pour ce club. Il faut vraiment qu'on le montre. J'y crois vraiment.

C'est très facile à parler. Ça ne coûte rien, mais travailler pour ça et venir avec un vrai engagement, c'est beaucoup plus difficile, mais c'est ce qu'on doit faire."

Old y croit autant que son entraineur

Ben Old (Joueur de l'ASSE) : "C'est un sujet de discussion constant entre les joueurs et le staff. On a tous envie de faire mieux sur tous les aspects du jeu. Il faut qu'on se concentre sur le fait de moins prendre de buts, c'est vraiment l'une de nos principales préoccupations. Sur les dernières semaines on s'est vraiment concentré sur l'agressivité qu'on montre sur le terrain.

On veut montrer plus d'énergie, avoir un peu plus la possession de la balle parce que ça nous permettra aussi d'avoir moins de temps à défendre Et c'est sur ces sujets qu'on échange beaucoup. On discute constamment, parce que c'est un de nos axes d'amélioration. Je pense qu'on n'est pas loin d'arriver à trouver la solution. Il faut juste que ça enclenche. Je suis plutôt confiant sur le fait qu'on va y arriver sur les dernières rencontres qui nous restent."