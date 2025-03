Depuis son arrivée à l'ASSE en juillet 2022 de la région parisienne (Blanc-Mesnil), Nadir El Jamali (2007) n'a cessé de progresser, confirmant les espoirs placés en lui. Doté d'une technique raffinée et d'une intelligence de jeu remarquable, il s'impose aujourd'hui comme l'un des jeunes talents les plus prometteurs du club.

Après une première saison perturbée par des blessures, le milieu offensif a brillamment rebondi pour enchaîner deux exercices de haut niveau. Son ascension, marquée par des performances de plus en plus abouties, attire aujourd’hui l’attention des dirigeants stéphanois, qui envisagent de le faire signer professionnel alors que son contrat aspirant arrive à son terme en juin prochain.

Une saison 2023-2024 révélatrice avec les U17 et U19

Durant l'exercice 2023-2024, Nadir El Jamali a partagé son temps entre les équipes U17 et U19 de l'ASSE. Son influence sur le jeu a été indéniable, notamment avec les U17 qu'il a aidés à atteindre les demi-finales des playoffs. Moteur de l’attaque, il s’est distingué par sa capacité à créer des occasions et à déséquilibrer les défenses adverses. Son volume de jeu, sa vision et son habileté technique ont fait de lui un atout essentiel pour son équipe, attirant déjà l’attention des observateurs du centre de formation.

Une saison 2024-2025 dantesque : titulaire et buteur en National 3

S’il s’est révélé lors de la saison précédente, Nadir El Jamali a franchi un cap supplémentaire en 2024-2025. En seulement quelques mois, il a réussi à s'imposer comme un élément indispensable du groupe réserve de Razik Nedder, qui évolue en National 3.

Ses statistiques parlent pour lui : avec 8 buts au compteur (3 avec la réserve et 5 avec les U19), il s’affirme comme un joueur décisif. Mais au-delà des chiffres, c’est son impact dans le jeu qui impressionne. Ses performances sont marquées par une justesse technique, une intelligence de placement et une facilité à répéter les efforts qui le placent parmi les meilleurs jeunes du centre de formation. Enchaînant les prestations abouties, il est devenu en quelques semaines l’un des atouts offensifs majeurs de la réserve. Son influence croissante dans l’entrejeu et sa facilité à s’adapter au niveau senior font de lui un joueur sur lequel le club devra compter à moyen terme.

Un contrat professionnel à l'ASSE en vue ?

Face à cette montée en puissance, l’ASSE envisage d’offrir à Nadir El Jamali son premier contrat professionnel pour une durée de trois saisons. Cette éventuelle signature serait une reconnaissance du travail accompli par le jeune talent et une marque de confiance de la part du club. Son profil correspond parfaitement aux ambitions des Verts de s’appuyer sur des jeunes formés au club pour construire l’avenir. Si la tendance se confirme, Nadir pourrait intégrer le groupe professionnel plus rapidement que prévu.

Dans un club attaché à la formation et qui a vu émerger des talents comme Maxence Rivera ou Aimen Moueffek, Nadir El Jamali représente une nouvelle promesse pour l’avenir. Son abnégation, sa progression constante et son talent naturel font de lui un joueur à suivre de près dans les mois à venir.