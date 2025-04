Le match entre Lens et Reims, disputé ce vendredi soir en ouverture de la 29e journée de Ligue 1, a été scruté de près du côté de Saint-Étienne. À trois points seulement de l’ASSE avant cette rencontre, les Rémois jouaient gros dans la lutte pour le maintien !

Face à une équipe lensoise toujours difficile à manœuvrer à Bollaert, les hommes de Will Still avaient l’opportunité de frapper un grand coup. Qu’ils aient su la saisir ou non, le résultat de ce Lens - Reims pourrait bien compter double dans les semaines à venir. Notamment pour l'ASSE qui a suivi de près la rencontre.

Lens - Reims suivi de près dans le Forez

L’AS Saint-Étienne, adversaire direct du Stade de Reims au classement, connaissait l’importance de ce duel qui opposait Len à Reims. L’ASSE aura désormais les yeux tournés vers son propre match du week-end, avec l’ambition de prendre enfin des points. Une chose est sûre : le sprint final de cette saison de Ligue 1 s’annonce haletant.

Lens - Reims, le Résumé

Reims s’impose 2-0 à Lens lors de la 29e journée grâce à un doublé de Keito Nakamura (33’, 88’). Malgré une domination lensoise en seconde période, les Rémois ont fait preuve d’un réalisme implacable et d’une grande solidité défensive pour repartir du Nord avec trois points précieux.

Avec cette victoire, l’ASSE compte six points de retard sur Reims, quatre points sur Le Havre, barragiste provisoire : Un gouffre pour les Verts. Sans victoire face à Brest, l’ASSE aurait quasiment les deux pieds en Ligue 2…

J29 - Ligue 1

Vendredi 11 avril 2025 à 20 h 45 sur DAZN

RC Lens – Stade de Reims

Samedi 12 avril 2025 à 17 h 00 sur beIN SPORTS 1

AS Monaco – Olympique de Marseille

Samedi 12 avril 2025 à 19h00 sur DAZN

Toulouse FC – LOSC Lille

Samedi 12 avril 2025 à 21h05 sur DAZN

RC Strasbourg Alsace – OGC Nice

Dimanche 13 avril 2025 à 15h00 sur DAZN

AS Saint-Étienne – Stade Brestois 29

Dimanche 13 avril 2025 à 17h15 sur DAZN

Angers SCO – Montpellier Hérault SC

Havre AC – Stade Rennais FC

Dimanche 13 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

AJ Auxerre – Olympique Lyonnais

Mardi 22 avril 2025 à 20h45 sur DAZN

FC Nantes – Paris Saint-Germain