Deux ans après avoir investi dans l’ASSE via Kilmer Sports Ventures, Larry Tanenbaum achève parallèlement son retrait d’un autre géant du sport : Maple Leaf Sports & Entertainment. L’homme d’affaires canadien vient ainsi de quitter ses fonctions auprès des Toronto Raptors et à la tête du Board of Governors de la NBA. Un mouvement qui ne signifie toutefois pas son retrait du sport, bien au contraire.

Lorsque Kilmer Sports Ventures a racheté l'AS Saint-Étienne en juin 2024, le CV de Larry Tanenbaum permettait immédiatement de mesurer l'envergure du nouveau propriétaire des Verts. L'homme d'affaires canadien évoluait depuis plusieurs décennies au cœur du sport professionnel nord-américain.

Deux ans plus tard, son portefeuille sportif a considérablement évolué.

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Alors que l'ASSE fait désormais partie des actifs contrôlés par Kilmer, Larry Tanenbaum vient de terminer son aventure avec les Toronto Raptors. Une conséquence directe de sa sortie de Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE), maison mère de plusieurs institutions sportives de Toronto.

Tanenbaum sort d'un mastodonte du sport canadien

Le changement est considérable. MLSE regroupe notamment les Toronto Raptors en NBA, les Maple Leafs en NHL et le Toronto FC en MLS.

Kilmer détenait encore 25 % de cette structure. Cette participation a fait l'objet d'un accord de cession à Rogers pour 4,35 milliards de dollars canadiens.

La transaction entraîne mécaniquement une autre conséquence : Larry Tanenbaum ne représente plus les Raptors au sein des instances de la NBA.

Il vient ainsi de participer à sa dernière réunion du Board of Governors, l'organe réunissant les représentants des propriétaires des franchises de la ligue.

Un poste particulièrement prestigieux puisque Tanenbaum ne se contentait pas d'y siéger. Il présidait cette instance depuis 2017.

Après neuf années, il passe le relais à Micky Arison, propriétaire du Miami Heat.

Tanenbaum, un poids considérable dans le sport nord-américain

Cette fonction permet également de mieux situer le profil de celui qui contrôle aujourd'hui l'ASSE.

Le Board of Governors participe aux grandes orientations de la NBA. Les opérations concernant les propriétaires, les questions économiques ou encore les grands choix stratégiques de la ligue passent notamment par cette instance.

Tanenbaum évoluait donc au plus haut niveau de la gouvernance du basket américain bien avant son arrivée dans le football français.

Au moment de son départ, le patron de la NBA Adam Silver a d'ailleurs insisté sur l'importance de son action. Il l'a notamment présenté comme un acteur majeur du développement du basket au Canada et a souligné l'étendue internationale de son influence.

Un rappel intéressant à l'échelle stéphanoise. Lorsque Kilmer a repris l'ASSE, le club n'est pas simplement passé sous le contrôle d'un fonds d'investissement supplémentaire. Son propriétaire était déjà intégré depuis des décennies aux plus hautes sphères du sport professionnel.

L'ASSE au milieu d'un portefeuille qui évolue chez Tanenbaum

Le retrait de MLSE pourrait donner l'impression d'un désengagement progressif du sport. La réalité est différente.

Larry Tanenbaum continue au contraire de développer d'autres projets. L'ASSE en constitue évidemment un exemple depuis 2024, avec Kilmer Sports Ventures.

Le basket reste également au cœur de ses investissements. Le Canadien est propriétaire du Toronto Tempo, projet engagé en WNBA. Son départ des Raptors ne signifie donc pas qu'il tourne définitivement le dos à la discipline.

C'est davantage la nature de ses investissements qui évolue.

D'un côté, Tanenbaum sort progressivement d'une structure historique dont Kilmer ne détenait plus qu'une participation minoritaire. De l'autre, il reste engagé dans des projets où son groupe occupe directement une place centrale.

Saint-Étienne appartient à cette deuxième catégorie.

Aucun changement annoncé pour l'ASSE

Pour autant, il serait hasardeux de tirer une conclusion directe concernant l'avenir des Verts.

La cession de la participation dans MLSE concerne un actif distinct de Kilmer Sports Ventures et aucun élément disponible ne fait état d'une modification de l'engagement de Tanenbaum à l'ASSE.

Le changement est surtout intéressant pour comprendre l'évolution de l'environnement du propriétaire stéphanois.

Depuis son arrivée dans le Forez, Kilmer a installé une nouvelle gouvernance autour d'Ivan Gazidis, Huss Fahmy et David Rosenfeld. Le projet stéphanois s'inscrit dans une stratégie sportive différente de la participation historique de Tanenbaum au capital de MLSE.

Son départ des Raptors marque néanmoins la fin d'une époque. Avant même que l'ASSE n'entre dans son univers, le basket de Toronto constituait l'un des principaux marqueurs de son parcours dans le sport.

Une page se ferme, d'autres restent ouvertes

L'histoire de Tanenbaum avec le basket torontois remonte aux années 1990. Son influence s'est ensuite étendue bien au-delà des Raptors, jusqu'à lui permettre de présider pendant neuf ans l'une des principales instances de la NBA.

Cette séquence est désormais terminée.

Mais à 80 ans, l'homme d'affaires ne disparaît pas du paysage sportif. Le Toronto Tempo poursuit son développement en WNBA tandis qu'en France, Kilmer reste aux commandes de l'AS Saint-Étienne.

Pour les supporters des Verts, l'information ne provoque donc aucun changement immédiat au club. Elle illustre en revanche une transformation plus large : deux ans après son arrivée à Saint-Étienne, le patrimoine sportif de Larry Tanenbaum n'est déjà plus exactement celui qui avait accompagné son entrée dans le Forez.