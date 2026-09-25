La vente du FC Nantes pourrait franchir une nouvelle étape. Selon L’Équipe, la famille Kita discute avec des investisseurs français et portugais autour d’un projet dans lequel apparaît Paulo Tavares. Ce nom est connu à Saint-Étienne : l’ancien agent avait participé à une tentative de rachat de l’ASSE.

Jour après jour, le dossier nantais prend de l’épaisseur. Après les premières informations de Télénantes, L’Équipe rapporte que les négociations entre Waldemar Kita et des investisseurs français et portugais seraient avancées, au-delà de la simple lettre d’intention. Paulo Tavares agirait comme intermédiaire et pourrait occuper une place importante dans le projet. Aucun accord définitif n’a été annoncé à ce stade.

La valorisation du club reste l’un des points à éclaircir. Télénantes a évoqué une proposition de 30 à 40 millions d’euros et une attente de la famille Kita proche de 95 millions. Selon L’Équipe, les propositions des repreneurs pourraient toutefois tendre vers les 100 millions d’euros. Les deux informations ne décrivent donc pas nécessairement le même état des discussions. Faute d’accord annoncé, il serait prématuré d'annoncer le moindre chiffre.

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Du côté de Saint-Etienne, l’intérêt du dossier tient aussi au parcours de Paulo Tavares. L’ancien agent avait participé au projet « Panthère Noire », candidat à la reprise de l’AS Saint-Étienne avant l’arrivée de Kilmer Sports Ventures en 2024.

En septembre 2024, la presse rapportait déjà l’intérêt pour le FC Nantes d’investisseurs auparavant associés au dossier stéphanois. Cette piste était restée sans suite. Le retour du nom de Tavares, deux ans plus tard, constitue donc un précédent intéressant. Il ne permet pas, en revanche, d’affirmer que le groupe d’investisseurs actuellement en discussion est identique à celui de 2024. Leur identité et le rôle exact que chacun exercerait dans un éventuel rachat restent à préciser.

La position du propriétaire nantais a évolué. Dans un entretien accordé à Presse Océan, Waldemar Kita avait reconnu l’existence de trois propositions et envisagé de passer la main si les conditions lui convenaient. Il insistait aussi sur la capacité d’un repreneur à faire fonctionner le club après son acquisition. Les informations publiées jeudi soir suggèrent qu’une des pistes aurait progressé, mais Kita n’a pas annoncé la cession du FC Nantes.

La question dépasse le seul prix payé à la famille Kita. Un futur propriétaire devrait aussi définir les moyens qu’il souhaite consacrer au fonctionnement du club et à son projet sportif. C’est un sujet particulièrement sensible pour Nantes, relégué en Ligue 2 au printemps dernier. Une offre de rachat élevée ne dit pas, à elle seule, quel budget serait ensuite disponible pour renforcer l’équipe.

L’ASSE suit ce dossier qui concerne un concurrent direct pour la remontée en Ligue 1. Après sept journées, le classement place les Verts en tête avec 16 points, tandis que les Canaris occupent la 15e place avec 7 points. L’écart sportif est net aujourd’hui. Si la vente se concrétise, elle pourrait modifier les perspectives nantaises à plus long terme. Pour l’heure, Saint-Étienne fait face à un concurrent dont l’actionnariat reste inchangé.