Alors que le format actuel de la Coupe de France pourrait être réformé par la FFF, les spécialistes du ballon rond s'interrogent. L'ancien portier de l'ASSE Jérôme Alonzo s'est exprimé sur le sujet sur la chaîne L'Équipe.

"Monsieur Diallo, il ne faut pas y toucher"

Jérôme Alonzo (ancien gardien de l'ASSE) : "Mes premières émotions de gamin, quand j'allais voir mon équipe du FC Antibes jouer contre Fréjus, Toulon, on partait en bus voir et puis à la télé. (...) Je vous assure que je pourrais en parler des heures, parce que j'ai beaucoup plus d'émotions en coupe qu'en championnat. C'est une aventure humaine exceptionnelle. J'ai eu la chance de jouer dans des clubs où il y avait une vraie culture Coupe de France, que ce soit l'OM, Saint-Étienne ou Paris.

C'est des choses qui sont fantastiques. Il ne faut pas y toucher, M. Diallo. Il ne faut pas y toucher. On manque de culture dans le football français, même dans le sport français. Et la Coupe de France, c'est une culture. Il faut la conserver, la chérir, l'améliorer sûrement, mais son essence même, il ne faut pas la toucher. (...) Tous les joueurs de foot qui ont eu la chance de la jouer et de la gagner, ou pas. C'est une aventure humaine exceptionnelle. C'est une de mes plus belles émotions en tant que joueur."

Son plus beau souvenir avec l'ASSE

Jérôme Alonzo (ancien gardien de l'ASSE) :"Un de mes plus grands souvenirs avec Saint-Étienne ? On fait une saison avec Saint-Etienne incroyable en Ligue 2, on est un vaincu pendant tous les matchs allés en 1998-1999. Puis, on tombe contre Jura Sud Foot, un 15 décembre. Le terrain, un parking. Les supporters, derrière mon buts, étaient proches de mois. C'est-à-dire odeur de merguez, avec une température de -2 ou -3. On s'est fait démonter, une défaite 1-0 alors qu'on était invaincu en Ligue 2. C'est un souvenir exceptionnel. (...) Pourtant, la grosse équipe était alignée. Robert Nouzaret ne rigolait pas avec la Coupe de France.

Aujourd'hui, on les force à jouer dans les plus gros stades ! Tandis qu'avant, il y avait vraiment de vraies confrontations. C'est ça qu'on veut. Des parkings, des merguez."