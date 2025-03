À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'ASSE et le groupe Casino ont décidé de frapper fort en lançant une campagne digitale visant à dénoncer le sexisme dans le monde du football. À travers une série de vidéos incisives et teintées d'humour, plusieurs joueurs et joueuses des équipes fanions se sont prêtés au jeu pour déconstruire les stéréotypes de genre qui persistent encore trop souvent.

Vérités crues pour casser les clichés

Trois vidéos de trois minutes chacune ont été tournées avec des joueuses comme Solène Champagnac, Fiona Bogi, et Alexandria Lamontagne, ainsi que des joueurs tels que Pierre Ekwah, Léo Pétrot, et Irvin Cardona. Le principe ? Des échanges spontanés et sans filtre, où les participants découvraient les questions en direct lors du tournage. Une manière de capter des réactions authentiques face aux clichés sexistes que subissent régulièrement les footballeuses.

Parmi les questions percutantes, l'une d'elles interpelle particulièrement : « Ça te plairait si on te suivait juste pour ton joli sourire ? » Une façon malicieuse de renvoyer la balle aux joueurs masculins et de mettre en lumière l'absurdité des réflexions sexistes que les joueuses entendent encore trop souvent. Le ton est léger, mais le message est clair : le sexisme n'a pas sa place sur les terrains, ni en dehors.

Des stéréotypes encore trop présents

Cette campagne vise aussi à dénoncer des comportements banalisés, comme les remarques insistantes sur le physique des joueuses. « T’es belle, t’es bonne, t’es machin » : ces phrases, souvent entendues dans les tribunes ou sur les réseaux sociaux, témoignent d'une vision réductrice des sportives. Les vidéos, elles, cherchent à faire réfléchir sans culpabiliser, grâce à un ton volontairement décalé et mordant.

Amélie d’Halluin, directrice des partenariats et du mécénat au sein du groupe Casino, explique que cette initiative s'inscrit dans une démarche globale de soutien à l’égalité hommes-femmes. « Il s'agit de déconstruire les stéréotypes de genre avec des mots simples mais percutants », souligne-t-elle.

Un timing parfait avec ASSE-PSG en Coupe de France

Cette campagne prend encore plus de sens à l'approche de la demi-finale de Coupe de France féminine, qui opposera l'ASSE au Paris Saint-Germain ce samedi 8 mars au stade Salif-Keita. Un rendez-vous crucial pour les Vertes, qui bénéficieront ainsi d'une visibilité accrue. « L'affiche tombe à point nommé pour renforcer l'impact de notre message », se réjouit Amélie d’Halluin. Les supports numériques de l'ASSE, ainsi que ceux des différentes enseignes du groupe Casino, relayeront cette campagne de manière massive.

Pour en savoir plus : Le Progrès