À l’aube de deux rencontres décisives face au Havre et Montpellier, l’ASSE semble enfin entrevoir une lueur d’espoir. Les Verts, en quête désespérée de leur première victoire à l’extérieur cette saison, pourront probablement compter sur le retour de plusieurs joueurs clés pour ces duels cruciaux dans la lutte pour le maintien.

Pierre Ekwah, une pièce maîtresse en passe de revenir

Parmi les bonnes nouvelles, celle du retour de Pierre Ekwah est sans doute la plus réconfortante pour Eirik Horneland. Touché au mollet la semaine dernière, le milieu de terrain stéphanois, véritable maillon du onze depuis son arrivée, a participé à la séance collective du jour. Bien que toujours bandé, Ekwah semble sur le chemin du retour. Un renfort de poids pour les Verts, tant son influence dans l’entrejeu est précieuse. Depuis son arrivée, il n’a manqué que deux rencontres (les réceptions de Nantes et de Nice). Son retour tomberait à point nommé pour aider l’ASSE à glaner des points indispensables à l’extérieur.

Ben Old et Ibrahima Wadji : des retours progressifs à l'ASSE

Outre Ekwah, les retours progressifs de Ben Old et d'Ibrahima Wadji apportent également un souffle d’optimisme. Absents depuis de longues semaines, les deux joueurs ont repris l’entraînement collectif. Cependant, leur présence dans le groupe dès ce week-end reste incertaine. Aucun risque ne sera pris par le staff, d'autant plus que la dernière trêve internationale de la saison interviendra juste après le déplacement à Montpellier.

Un groupe presque au complet pour Eirik Horneland

Si ces retours se confirment, Eirik Horneland pourrait disposer d'un groupe quasiment complet pour la première fois depuis son arrivée en décembre dernier. Un soulagement pour le coach norvégien, dont l’effectif a souvent été décimé par les blessures. Seules ombres au tableau : les absences de Djyllian N'Guessan et Florian Tardieu, qui n'ont pas participé à la séance du jour. Pour rappel, Dylan Batubinsika sera suspendu face au Havre.

L’ASSE jouera donc sa survie en Ligue 1 lors de ces deux prochaines rencontres. Avec un effectif presque au complet et des joueurs clés de retour, les Verts n’ont plus le choix : il faudra ramener des points de l’extérieur pour espérer s’éloigner de la zone rouge.